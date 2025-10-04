שר הביטחון ישראל כ"ץ באוגדה 162 המתמרנת בעזה: "האחים סינוואר הרסו את עזה ועז א-דין אל-חדאד יביא להחרבתה. אם חמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו - עזה תיחרב ותהפוך למצבה לרוצחים של החמאס. יש לפעול בכל העוצמה ולפגוע באויב כדי להגן על החיילים שלנו"
כוחות צה"ל פועלים במרבית הזירות ברצועת עזה ומשמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים | דובר צה"ל פרסם תיעודים של פעילות גבעתי בצפון הרצועה | הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור, ביניהן מספר מבנים ממולכדים ותוואים תת-קרקעיים ששימשו את ארגוני הטרור ברצועה • צפו בתיעודים (חדשות מלחמה)
לפי דיווח שהתפרסם היום, שר הביטחון כץ הציע אמש לתא״ל במיל׳ עופר וינטר, את תפקיד ראש המינהלת שתעודד הגירה של פלסטינים מעזה, טרם נמסרה תגובה מצידם לידיעה | בתוך כך מסתמן: האלוף יניב עשור ימונה למפקד פיקוד הדרום (צבא)
במסגרת ההיערכות לעסקה קרובה, הערב (שלישי) דווח כי בפיקוד הדרום החלו ביממה האחרונה להיערך לנסיגה הדרגתית של הכוחות מהרצועה, עוד בטרם התקבלה הנחייה מהדרג המדיני | בנוסף, צה"ל נערך לפריסה מחדש סביב הרצועה (חדשות, צבא)