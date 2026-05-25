צה"ל חוזר בו: הפגיעה במטולה לא אירעה מרחפן נפץ

צה"ל חזר בו היום (שני) מהדיווח הראשוני בנוגע לאירוע במטולה, ומסר כי מדובר בכלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה - ולא ברחפן נפץ כפי שדווח בתחילה. ההבדל בין שני סוגי הנשקים הוא משמעותי מבחינה מבצעית וטכנולוגית.

מוקדם יותר היום זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במטולה. מתחקיר ראשוני שערך צה"ל עולה כי הכלי הטיס שוגר מלבנון במסגרת הפרת הפסקת האש המתמשכת. כוחות צה"ל קפצו למרחב ופועלים כעת בנקודה יחד עם כוחות ביטחון נוספים לאיסוף ממצאים ובדיקת השטח.

באותו האירוע, שוגרו ככל הנראה שני כלי טיס בלתי מאוישים נוספים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, ונוסף נפל במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בשני האירועים אין נפגעים, על פי הודעת דובר צה"ל.

ההבדל בין כטב"ם לרחפן נפץ הוא משמעותי: כטב"ם הוא כלי טיס בלתי מאויש גדול יותר, בעל טווח רחב יותר ויכולת נשיאת מטען חבלה משמעותית. רחפן נפץ, לעומת זאת, הוא כלי קטן יותר המשמש בדרך כלל לתקיפות נקודתיות ממרחק קצר יותר. התיקון בדיווח משקף את חשיבות הזיהוי המדויק של סוג האיום.