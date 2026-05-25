כתב אישום: שוטרת תנועה זייפה עשרות דוחות | הפרשה המלאה

משטרת התנועה, אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

מחלקת החקירות של משטרת ישראל (מח"ש) הגישה כתב אישום חמור נגד שוטרת תנועה ממתנ"א אילת, בגין זיוף דוחות תנועה במספר רב של מקרים. על פי כתב האישום שהוגש לבית משפט השלום בבאר שבע על ידי עו"ד קרן לביא, במהלך החודשים אפריל עד יוני 2023 ערכה הנאשמת דוחות תנועה כוזבים במסגרת מילוי תפקידה בכבישי העיר אילת ובצירים המובילים אליה.

כתב האישום מונה 20 מקרים נפרדים של רישומים כוזבים, כאשר בחלקם זייפה השוטרת את חתימות הנהגים על גבי הדוחות. במקרים אחרים רשמה תגובות כוזבות בשם הנהגים או ציינה כי סירבו לחתום על הדוח - זאת למרות שבפועל כלל לא התקיים מפגש עם אותם נהגים. הבטיחה שלא יירשם דוח - ושלחה בדואר בחלק מהמקרים שתועדו בכתב האישום, מסרה השוטרת לנהגים כי לא יירשם להם דוח תנועה ושחררה אותם לדרכם. אולם בהמשך גילו אותם נהגים כי למרות ההבטחה, קיבלו דוחות תנועה בדואר לביתם. מדובר בהפרה חמורה של אמון הציבור במשטרה ובשוטרים המשרתים בשטח. התנגשה ברכב הסעות והרגה את שני הנוסעים; זה מה שהיה לה להגיד לשוטר יוסי נכטיגל | 13:51 כתב האישום מייחס לשוטרת מספר עבירות חמורות: בידוי ראיה, זיוף בידי עובד ציבור, שימוש לרעה בכוח המשרה והפרת אמונים. מדובר בעבירות המסווגות כחמורות במיוחד כאשר הן מבוצעות על ידי נושאי תפקידים ציבוריים, ובמיוחד שוטרים הפועלים בשם המדינה.

משטרת התנועה ( צילום: דוברות המשטרה )

חקירה ממושכת של צוות דרום במח"ש

התיק נחקר על ידי צוות דרום במח"ש, שאסף ראיות ועדויות במשך תקופה ממושכת. החקירה כללה בדיקת דוחות התנועה שנרשמו על ידי השוטרת, השוואת חתימות ועדויות של נהגים שטענו כי לא נפגשו עם השוטרת או שהובטח להם שלא יירשם דוח.

יצוין כי בשנים האחרונות התגברה האכיפה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, כאשר משטרת התנועה מבצעת מבצעי אכיפה נרחבים ברחבי הארץ. עם זאת, פרשיות כמו זו פוגעות באמון הציבור במשטרה ובלגיטימיות של האכיפה בכבישים.

בית המשפט לתעבורה ידון בתיק בהמשך, כאשר השוטרת צפויה להתמודד עם עונשים חמורים אם תורשע בעבירות המיוחסות לה. המקרה מצטרף לסדרה של פסקי דין בתחום התעבורה שעוסקים בסוגיות של אמינות דוחות ועדויות שוטרים.