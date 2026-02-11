המשטרה הודיעה היום על מבצע אכיפה מיוחד שבוצע בקריות לצורך אכיפת עבירות של בריונות בכביש ושיפורי רכב בלתי חוקיים | המשטרה אף פרסמה סרטון בו נראה שוטר תנועה - רוכב בעצמו, מבצע בדיקה לאופנוע כלפיו עלה חשד שעבר שיפור לא חוקי (משטרה)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה כי המשטרה תיישם אכיפה חמורה במיוחד כנגד נהגים שמתעסקים בטלפון במהלך הנהיגה | בדו"ח הראשון יינתן קנס של 10,000 ש"ח ללא צורך בבית משפט, ובעבירה חוזרת תיתכן אפילו החרמת הרכב (בארץ)
סגן-ניצב עמית פולק, מפקד תחנת משטרת חדרה, נחקר בימים האחרונים בחשד לדיווחים כוזבים הקשורים לדוחות תעבורה | על-פי ממצאי החקירה, פולק נתפס במצלמות של אגף התנועה נוסע במהירות מופרזת, והוא פנה לגורמים במשטרה בבקשה לבטל את הקנסות שנרשמו לחובתו (משטרה)