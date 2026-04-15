מבצע אכיפה נרחב מחר בכבישים • מאות שוטרים

משטרת התנועה תצא מחר (חמישי) למבצע אכיפה ארצי נרחב בכבישים, במסגרתו יפעלו מאות שוטרים ומתנדבים מצפון הארץ ועד דרומה. המבצע, שיתבצע בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יתמקד באכיפה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים תוך שימוש במערכי טכנולוגיה מתקדמים.

על פי הנמסר ממשטרת התנועה, הפעילות תחל בשעות הבוקר המוקדמות ותימשך עד לשעות הערב המאוחרות. במהלך היממה ישתתפו באכיפה כלל יחידות התנועה במחוזות השונים, שיפעלו באזורים העירוניים ובכבישים הבין-עירוניים. אכיפה ממוקדת נגד עבירות מסוכנות המבצע יתמקד במספר עבירות מרכזיות המסכנות חיי אדם בכבישים. בין העבירות שיאכפו השוטרים: היסח דעת ושימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, חציית צומת ברמזור אדום, נסיעה בשול הכביש, קיפוח זכות קדימה ועבירות מהירות חמורות. כמו כן, תתבצע אכיפה נגד ליקויי בטיחות חמורים של כלי רכב ונהגים פסולים. במהלך היממה יופעלו כלל אמצעי האכיפה הדיגיטליים העומדים לרשות המשטרה, לצד מצלמות טקטיות ואכיפה סמויה.

חלק ממבצע ארצי נגד הקטל בדרכים

מבצע מחר הוא חלק מתוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בכבישים, במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות ברחבי הארץ. בשבועות האחרונים ביצעה המשטרה מספר מבצעי אכיפה דומים, במהלכם חולקו אלפי דוחות ונעצרו נהגים שנהגו תחת השפעת אלכוהול וסמים.

במבצע האחרון שהתקיים לפני תקופה, חולקו 3,122 דוחות בגין עבירות שונות. במהלך הפעילות נעצרו נהגים שנהגו תחת השפעת חומרים משכרים, ואף תועדו מקרים חריגים של נהגים שביצעו עבירות מסכנות חיים באופן בוטה.

מקרים חריגים שנחשפו לאחרונה

בשבועות האחרונים חשפה המשטרה מספר מקרים חריגים של התנהגות חסרת אחריות בכבישים. באחד המקרים, אב מכפר קאסם אפשר לבנו בן ה-10 לנהוג ברכבו, כאשר על ברכיו ישב בנו הפעוט בן השלוש, וכל נוסעי הרכב לא היו חגורים. נגד האב הוגש כתב אישום חמור.

במקרה נוסף, נהג משאית עקף רכב פרטי בצורה מסוכנת מהשול ברגע שהתעצבן על הנהג שנסע "לאט מידי" לדבריו, תוך שהוא גורם לו לסטות לכיוון הנסיעה הנגדי. הנהג נחקר והוזמן לבית משפט בהליך מהיר.

המשטרה קוראת לנהגים לנהוג בזהירות ולשמור על חוקי התנועה, מחר ובכל יום, תוך הדגשה כי אכיפה נוקשה תתבצע נגד כל מי שיסכן את חיי משתמשי הדרך.