תיעוד חריג ממרדף משטרתי עם מסוק שעקב אחרי נהג שביצע עבירת תנועה | בצילום נשמע השוטר מהמסוק מכוון את הניידת בכביש | במבצע ארצי חולקו 3,122 דוחות ונעצרו נהגים תחת השפעת חומרים מערפלים | תיעודים ופרטים (משטרה, בארץ)
מתכנת הודי הפך וויראלי לאחר שהסב את קסדת האופנוע שלו למעין “שוטר תנועה” מבוסס בינה מלאכותית, בעקבות תסכול עמוק מתרבות הנהיגה הלקויה בבנגלור | בזמן שהוא רוכב, סוכן בינה מלאכותית מזהה נהגים שמפרים את החוק, מתעד את העבירה כולל מיקום ומספר רישוי, ושולח את הנתונים ישירות למשטרה (בעולם)
במסגרת המאבק של בעבירות התנועה ועל רקע מספר השיא בהרוגים בתאונות הדרכים, אגף התנועה במשטרת ישראל יקיים היום מבצע אכיפה ממוקד ונרחב בכבישים הבין-עירוניים והעירוניים ברחבי הארץ |במבצע ישתתפו כוחות גדולים גלויים וסמויים שיאכפו עבירות מסכנות חיים בכביש (משטרה)
משטרת התנועה הארצית, סיירת האופנועים והמערך האווירי של משטרת ישראל, יצאו היום במבצע אכיפה נרחב ומשולב בכביש 6515 בצפון הארץ | במהלך המבצע: "העבירות נקלטו ע"י הסייר המוסק ודווחו לשוטרי ימת"א מנשה, אשר עצרו את הנהגים ומסרו להם את דבר העבירה (משטרה)