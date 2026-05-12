מבצע אכיפה נרחב של המשטרה באזור המרכז

משטרת התנועה ( צילום: דוברות המשטרה )

החל מהיום בבוקר (שלישי), תצא משטרת התנועה למבצע אכיפה נרחב בכבישי אזור המרכז, במסגרתו יפעלו עשרות ניידות ואופנועים בצירים המשפיעים ביותר. את המבצע תוביל סיירת האופנועים הארצית של אגף התנועה, ואליה יצטרפו שוטרי תנועה של מחוז המרכז יחד עם מתנדבים רבים.

על פי הנמסר ממשטרת התנועה, הפעילות תתמקד ביצירת רצף אכיפה רציף בכבישי המרכז, תוך שימוש נרחב בציוד אכיפה אלקטרוני מתקדם. בין האמצעים שיופעלו: מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, רחפנים וממל"ז, שיאפשרו איתור עבירות תנועה מסכנות חיים בזמן אמת. אכיפה ממוקדת נגד עבירות מסוכנות המבצע יתמקד במספר עבירות מרכזיות המסכנות חיי אדם בכבישים. השוטרים יאכפו נגד היסח דעת ושימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, חציית צומת ברמזור אדום, נסיעה בשול הכביש וקיפוח זכות קדימה. כמו כן, תתבצע אכיפה נגד עבירות מהירות חמורות וליקויי בטיחות של כלי רכב. יצוין כי מבצע זה הוא חלק מפעילות אכיפה מתמשכת של משטרת התנועה ברחבי הארץ. לאחרונה יצאה המשטרה למבצע אכיפה ארצי דומה, במסגרתו פעלו מאות שוטרים ומתנדבים מצפון הארץ ועד דרומה.

פעילות המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

חלק ממאבק ארצי בקטל בדרכים

מבצעי האכיפה המתמשכים הם חלק מתוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בכבישים, הנערכת בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. במסגרת התוכנית נוספו ניידות תנועה הפועלות ברחבי הארץ, ומתבצעת אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים.

ממשטרת התנועה נמסר כי הפעילות תימשך גם בימים הקרובים, ונהגים מתבקשים לרכב כחוק ובזהירות, לשמור על חייהם ועל רישיון הנהיגה שלהם. השוטרים יפעלו בכלל האמצעים הדיגיטליים העומדים לרשותם, לצד מצלמות טקטיות ואכיפה סמויה.