משטרה ופלילים

סוכלה חוליית עבריינים שפעלה באזור בית חנינא בגניבת כספות מתחנת דלק | בתיעוד מהזירה עלה כי חברי החוליה פעלו באופן מתוכנן ושיטתי כשהם מצוידים בכלי פריצה, פרצו את דלתות המקום, עקרו את הכספת והעמיסו אותה לרכבם (בארץ)
אירוע חריג התרחש בירושלים בהפגנה נגד הרכבת ברחוב יחזקאל, כאשר מפגינים שהביאו עימם ילדים ככל הנראה במטרה למנוע את פיזורם, נתקלו באלימות חריגה מצד השוטרים | באחד התיעודים נראה שוטר מושך עגלת תינוק (חרדים, משטרה)
שוטר מסיירת האופנועים הבחין ברוכב אופנוע המבצע עבירת תנועה של הרמת גלגל. השוטר קרא לחשוד לעצור, וזה החל בנהיגה פרועה תוך חציית צמתים באור אדום בניסיון להימלט, עד אשר התנגש ברכב פרטי, נטש את האופנוע וניסה להימלט רגלית | צפו במרדף ובמעצר (משטרה)
סיכול בשידור חי: במבצע מהיר ומדויק שהותר היום לפרסום, הצליחו כוחות הביטחון לעצור חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. המעצר התבצע בשבוע שעבר, לאחר מידע מודיעיני קריטי שהצביע על הימצאות המחבל בתוך מסגד בלוד | צפו (צבא וביטחון)