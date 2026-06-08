כתב אישום: נהג במהירות כפולה והרג שוטר

רס"מ יניב אלקיים, השוטר שנהרג בתאונה ( צילום: דוברות המשטרה )

כשנה לאחר התאונה הקטלנית שטלטלה את משפחת השוטר יניב אלקיים ז"ל, הוגש כתב אישום חמור במיוחד נגד דניאל יבצ'נקו, צעיר בן 20 מנתניה. על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט, הנאשם נהג ברכב מסוג מרצדס במהירות מופרזת, זיגזג בין נתיבים באופן מסוכן ביותר, ובסופו של דבר פגע בשוטר אלקיים שעמד בצד הדרך במהלך פעילות אכיפה שגרתית. השוטר נהרג במקום.

המדינה מייחסת ליבצ'נקו עבירה של המתה בקלות דעת, וטוענת כי "נטל סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת מותו של אדם". כתב האישום מתאר שרשרת של עבירות תנועה חמורות שהובילו לתאונה הקטלנית, ומציג תמונה של נהיגה פרועה ומסוכנת ברחובות העיר נתניה. נהיגה פרועה ברחובות נתניה התאונה הקטלנית אירעה בחודש יולי אשתקד, בשעות הבוקר בשדרות בן גוריון בנתניה. על פי כתב האישום, השוטר אלקיים ושוטרת נוספה נסעו בניידת משטרתית כאשר הבחינו בנהגת שביצעה עבירת תנועה. אלקיים סימן לנהגת לעצור, והיא עצרה את רכבה בצד הדרך. הניידת נעצרה לפניה, ואלקיים יצא מהרכב ועמד סמוך לחלון הנהגת לצורך בדיקת פרטים ושיחה. באותה עת המשיכה התנועה בכביש כסדרה. בשידור חי: דובר צה"ל לשעבר הביך את בכיר חיזבאללה משה בשן | 21:51 הנאשם, כך עולה מכתב האישום, נהג ברכב המרצדס בכביש שבו המהירות המרבית המותרת היא 50 קמ"ש בלבד. כשהתקרב לצומת, זיהה שורת כלי רכב שהמתינו ברמזור אדום, אך במקום להמתין כשאר הנהגים, בחר לסטות בחדות מהנתיב האמצעי אל נתיב שמאל המיועד לפנייה שמאלה בלבד - מבלי לאותת או להאט. לאחר שהאור ברמזור התחלף לירוק, חצה הנאשם את הצומת כשהוא נוסע ישר מתוך נתיב המיועד לפנייה שמאלה. על פי הנטען בכתב האישום, יבצ'נקו המשיך לנסוע במהירויות של 61 קמ"ש ובהמשך 76 קמ"ש - הרבה מעל המהירות המותרת. הוא ביצע סטיות חדות בין הנתיבים מבלי לאותת או להאט, עקף כלי רכב מימין ומשמאל באופן מסוכן, נצמד לרכב אחר ונאלץ לסטות בחזרה כדי להימנע מהתנגשות.

אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

מהירות כפולה והתנגשות קטלנית

בשלב מאוחר יותר, כך נטען בכתב האישום, האיץ הנאשם למהירות ממוצעת של 99.4 קמ"ש - כמעט פי שניים מהמהירות המותרת בדרך עירונית. באותו רגע קטלני, סטה לעבר הנתיב הימני שבו עמד רכבה של הנהגת שנעצרה לבדיקה, והתנגש בו בעוצמה רבה. השוטר אלקיים, שעמד בסמוך לדלת הנהג, נפגע באורח קשה ביותר.

"מעוצמת הפגיעה יניב הועף באוויר והוטל על הכביש", כך מתואר בכתב האישום. כתוצאה מהפגיעה ספג אלקיים חבלות קשות בראשו ובגופו, ומותו נקבע בזירה על ידי כוחות החירום שהגיעו למקום. הנהגת נפגעה אף היא בראשה ופונתה לבית החולים ליאדו לקבלת טיפול רפואי.

המדינה טוענת כי הנאשם "גרם למותו של המנוח, כאשר נסע במהירות מעל המותר, סטה בין נתיבים בניגוד לתנאי הדרך ובאופן המסכן את משתמשי הדרך ומבלי שהיה צורך לעשות כן, לא האט ולא בלם את רכבו ולא נתן דעתו למצב התנועה בכביש". עוד נטען כי בכך "נטל סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת מותו של אדם, מתוך תקווה להצליח למנוע זאת".

בקשה לפסילת רישיון

במקביל להגשת כתב האישום, הגישה המדינה בקשה לפסול את רישיון הנהיגה של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים. בבקשה מצוין כי מסוכנותו של הנאשם נלמדת לא רק מתוצאות התאונה הקטלנית, אלא גם מאופן נהיגתו הפרועה טרם הפגיעה.

"נהיגתו המסוכנת של המשיב, שסטה בין הנתיבים בכביש, נהג במהירות העולה כמעט פי שניים מעל המהירות המותרת ובעודו לוקח סיכון בלתי סביר כי יפגע ביתר משתמשי הדרך, פגע וגרם למותו של המנוח", נכתב בבקשה. הפרקליטות הוסיפה כי התנהלותו של הנאשם מלמדת ש"מורא החוק אינו חל עליו, וכי ערך חיי אדם זר לו".

התאונה הקטלנית מצטרפת לשורה ארוכה של תאונות דרכים קשות שהתרחשו בכבישי הארץ בחודשים האחרונים, ומדגישה את הצורך בנהיגה זהירה ואחראית. משפחת השוטר יניב אלקיים ז"ל ממתינה כעת לתחילת ההליכים המשפטיים נגד הנאשם.