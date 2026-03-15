שוטר צרפתי שפתח באש לעבר חשוד חמוש בסכין מואשם בעוון רצח על ידי הפרקליטות הצרפתית | אם יורשע, צפוי השוטר לשבת 30 שנה בכלא | החשוד פצע את השוטר באמצעות הסכין, כל זה לא הספיק לתביעה שטענה כי המניע לא היה "הגנה עצמית" (בעולם)
הרב מנחם ברדוגו, משליחי חב"ד באופקים ומנהל "כולל תפארת זקנים" בשכונה לבני גיל הזהב, סיפר כי השוטר איתמר אלוס ז"ל, גיבור המלחמה שנפטר בשבת האחרונה בדמי ימיו, נמנה עם משתתפי הכולל | אלוס עצמו שיתף: "לימוד התורה נותן כוח נפשי" (חדשות)
השוטר מימ"ר נגב, שהתארח במלון בקיבוץ צובה ונטרל את המחבל שדקר אנשים במקום, משחזר את הרגעים שבהם השתלט על הטרוריסט: "השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום" (בארץ)