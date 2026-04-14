שוטר יס"מ הואשם בתקיפה אלימה של נהגת אוטובוס בירושלים

המחלקה לחקירות שוטרים הגישה השבוע כתב אישום חמור נגד שוטר יס"מ, המואשם בתקיפה שגרמה חבלה של ממש ובשיבוש מהלכי משפט. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בירושלים באמצעות עו"ד לידור מלקו, ומתאר אירוע אלים שהתרחש בתחנה המרכזית בירושלים.

האירוע המדובר התרחש ב־28 בדצמבר 2024, במהלך סיור שגרתי של צוות יס"מ בירושלים. על פי כתב האישום, הנאשם הצטרף למרדף של לוחמי מג"ב אחרי שני נערים שנכנסו לאוטובוס בתחנה המרכזית. נהגת האוטובוס פתחה את הדלת לכוחות הביטחון, והנערים עוכבו והורדו מהרכב.

בהמשך לכך, כך נטען בכתב האישום, הורה השוטר לנהגת לכבות את האוטובוס ולהעביר לידיו את המפתחות. כאשר הנהגת סירבה לבקשתו, התנהגותו של השוטר הפכה אלימה באופן חריג. על פי התיאור בכתב האישום, הוא התנפל על הנהגת, הוציא אותה בכוח מהאוטובוס תוך שהוא מושך אותה במעילה ובכיסוי הראש שלה.

התקיפה לא הסתיימה בכך. השוטר, כך נטען, הטיח את הנהגת לקרקע ולאחר מכן היכה אותה באגרוף בפלג גופה העליון. לאחר התקיפה, עזב השוטר את המקום כשהנהגת שרועה על הקרקע. כתוצאה מהאירוע נגרמו לנהגת חבלות באזורים שונים בגופה.

השמטת פרטים מהותיים

בנוסף לעבירת התקיפה עצמה, מואשם השוטר גם בשיבוש הליכי חקירה ומשפט. על פי כתב האישום, בהמשך האירוע ערך השוטר דוח פעולה שבו השמיט פרטים מהותיים על השתלשלות המקרה. צעד זה, כך נטען, נועד לטשטש את מעשיו ולהקשות על חקירת האירוע.

יצוין כי המחלקה לחקירות שוטרים פועלת באופן עצמאי לחקירת תלונות נגד שוטרים, והגשת כתב אישום מעין זה מעידה על חומרת הממצאים. במקרים דומים בעבר, שוטרים שהורשעו בעבירות תקיפה נדרשו לשאת בעונשים משמעותיים, לרבות פיטורים מהמשטרה.