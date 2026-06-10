פרשת הרצח בכולל חזון איש: השופטת נגד הפסיכיאטר

החשוד אחרי מעצרו ( צילום: דוברות המשטרה )

עימות חריג ובלתי שגרתי מתנהל בימים אלה בין מערכת המשפט לבין הפסיכיאטר המחוזי, סביב חקירת הרצח המזעזע שהתרחש בכולל "חזון איש" בבני ברק לפני כשלושה שבועות. העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל חשף היום (רביעי) כי השופטת נאלצה להוציא ארבע החלטות נפרדות להעברת החשוד לבדיקה פסיכיאטרית בתנאי אשפוז – אך כולן נתקלו בסירוב חד ולא יושמו בפועל.

במרכז המחלוקת עומדת שאלת כשירותו של החשוד, בעל רקע נפשי לכאורה, אשר תקף ורצח את הרב ישי פור זצ"ל בעת שישב ולמד תורה בכולל. הבדיקה הפסיכיאטרית קריטית להמשך ההליך המשפטי, שכן היא זו שתקבע האם החשוד היה אחראי למעשיו בעת ביצוע הרצח והאם הוא כשיר לעמוד לדין. שרשרת של צווים שנותרו על הנייר השתלשלות העניינים חושפת מהלך חריג של התעלמות מהוראות שיפוטיות. ב-3 ביוני הוציאה השופטת את הצו הראשון, שבו הורתה על העברה דחופה של החשוד להסתכלות פסיכיאטרית בתנאי אשפוז כדי לבחון את מצבו המנטלי. הפסיכיאטר המחוזי סירב באופן מוחלט, בטענה שאינו יכול לבצע "בדיקה מהותית" בשלב זה של ההליך הפלילי. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 אוקראינה מציגה מיירט אוטונומי זול נגד רחפנים איראניים: "מהפכה בשדה הקרב" אבישי לוי | 18:44 למחרת, ב-4 ביוני, הוציאה השופטת צו שני שבו הבהירה באופן חד-משמעי כי מבחינה חוקית חובה להתחיל בבדיקה, והורתה לפסיכיאטר לקלוט את החשוד עוד לפני כניסת השבת. גם הנחיה זו לא בוצעה. ב-7 ביוני, כאשר העימות החריף, הוציאה השופטת צו שלישי ובמקביל פנתה רשמית לשירות בתי הסוהר בדרישה לקבל הסברים בכתב: מי מעכב את ההליך ומדוע הבדיקה הרפואית טרם בוצעה.

זירת האסון בכולל חזון איש ( צילום: זק"א תל אביב )

מסר באותיות קידוש לבנה

היום, 10 ביוני, לאחר שנתקלה במבוי סתום, ניסחה השופטת החלטה רביעית תקיפה וחריפה במיוחד המורה להעביר את החשוד לבדיקה "ככל הניתן עוד היום". בהחלטתה ציינה במפורש כי הצעד ננקט "לאחר שהחלטות קודמות על העברת החשוד לפסיכיאטר לא קוימו".

בצעד יוצא דופן, בחרה השופטת לחתום את החלטתה בשורה מודגשת ובאותיות מוגדלות, המופנית ישירות לגורם המקצועי הממאן לבצע את הפקודה: "תשומת לב הפסיכיאטר המחוזי להחלטת כב' השופטת בליקשטיין מיום 4.6.2026 אשר מפנה להחלטות בית משפט מחוזי אשר מורה כי גם בהליך זה ניתן להתחיל בביצוע בדיקת כשירות".

העימות הפרונטלי הנוכחי בין השופטת לבין הפסיכיאטר המחוזי לא רק מעכב את עשיית הצדק, אלא גם מעורר תהיות קשות בנוגע לחוסר שיתוף הפעולה והתיאום בין מערכת האכיפה והמשפט לבין גורמי הרפואה הרשמיים במדינה. בזמן שמעצרו של החשוד מוארך פעם אחר פעם, התיק תקוע ללא התקדמות מהותית.

הרקע: רצח מזעזע בכולל

כזכור, הרצח המחריד התרחש בצהרי היום בכולל "חזון איש" בבני ברק, כאשר החשוד, דר רחוב בעל רקע נפשי לכאורה, נכנס להיכל הכולל חמוש בסכין ודקר את הרב ישי פור זצ"ל למוות. על פי הדיווחים, הרקע למעשה נעוץ בוויכוח שהתפתח בימים האחרונים בין השניים בתוך כותלי הכולל, סביב עניין של עלייה לתורה.

במהלך הוויכוח הסוער, השמיע החשוד איום ישיר כלפי האברך ואמר לו לכאורה: "אני עוד אטפל בך" - איום שאיש לא תיאר לעצמו כי יתגלגל לכדי אסון נורא שכזה. הפרט המצמרר ביותר בטרגדיה הוא שהרצח התרחש לנגד עיניו ההמומות של בנו של המנוח, נער כבן 13, אשר ישב בצמוד לאביו באותם רגעים קדושים וחזה באסון המחריד.