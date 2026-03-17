גורמים ישראלים בכירים העבירו לעמיתיהם בארצות הברית הערכה פסימית באשר לסיכויי מחאה עממית להפיל את המשטר האיראני | כוחות הביטחון של איראן ידכאו אותה באלימות קשה, בדומה למה שאירע בגלי המחאה הקודמים (בעולם)
ראשיד חניש הורשע ברצח רנה חג'ג' בן ה-89 בליון | השליך אותו מקומה 17 אל מותו | התביעה ביקשה הרשעה ברצח אנטישמי שהייתה מובילה למאסר עולם, אך השופטת קבעה כי לא הוכח קשר סיבתי למרות פרסומים אנטישמיים ברשתות | הקהילה היהודית מביעה אכזבה (בעולם)
צעיר אוסטרלי בן 19 עומד בפני כתב אישום שעשוי להגיע לעונש של עשר שנות מאסר, בגין איומי רצח על נשיא המדינה יצחק הרצוג לקראת ביקורו במדינה | הביקור של הרצוג עורר התנגדות עזה מצד קבוצות פרו-פלסטיניות (בעולם)
תושבים דיווחו על שמיעת ירי סמוך למושב שדה ורבורג בשרון | צוותי מד"א שהגיעו למקום דיווחו על פצועים קשה | במוקד של משטרת ישראל הגיע דיווח על אירוע ירי לעבר רכב בבית ברל שבמרחב שרון | מהמקום פונו שלושה פצועים באורח קשה, אך מותם נקבע זמן קצר לאחר מכן | הרקע לאירוע נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך (בארץ)
נפתח משפטו של המוסלמי שרצח באכזריות נוראה לפני כשלוש שנים את שכנו היהודי הקשיש, כשזרק אותו מהקומה ה-17 בבניין מגורים בליון שבצרפת | הוא הודה במעשה אך מכחיש מניע אנטישמי וטוען שהיה במצב פרנואידי (יהודים בעולם)
מנחה מתנדב בתוכנית רדיו של אוניברסיטת מסצ’וסטס התפטר מתפקידו לאחר שקרא להרוג את סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי.די. ואנס | משטרת האוניברסיטה פעלה מיד בתיאום עם ה-FBI והשירות החשאי, כדי להבטיח מענה מתאים (בעולם)
למרות שהמשטרה הצהירה כי הנהג שדרס את יוסף אייזנטל ז"ל, בעצרת המחאה נגד הגיוס, חשוד ברצח, במהלך הדיון בבית המשפט, נציג המשטרה הודיע כי הנהג חשוד רק בהריגה | השופטת גרעה בפרקליטו של הנהג שניסה להתגונן: "הוא ממש לא קורבן, מי שהיו מולו היו 220 ילדים, הוא לא ראה אותם?" (חדשות משטרה)
האיש שחשוד ברצח הפעיל הפרו ישראלי צ׳ארלי קירק צפוי להופיע לראשונה בבית המשפט היום | טיילר רובינסון, בן 22, הופיע עד כה רק באמצעות שידור וידאו מהכלא, ורוב ההליכים התנהלו מאחורי דלתיים סגורות, מה שגרם לדאגות מצד כלי תקשורת ובני משפחת קירק בנוגע לשקיפות התהליך (בעולם)
נהג אוטובוס באיטליה מת לאחר נפגע בראשו מאבן שהושלכה על ידי מפגיני קבוצת כדורסל יריבה | הנהג שנפגע מן האבן היה נהג משנה ולא נהג בזמן הפגיעה | המשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את זורק האבן שצפוי להכנס לשנים רבות בכלא (חדשות)
במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר, לרגל חמישים שנה להקמת יחידת הימ"מ, השרים יצאו במתקפה קשה נגד ההסתה המתחוללת נגדם | "אני עובר יום יום הפגנות אלימות מול הבית, כבר עשרה תיקים הוגשו נגד מפגינים והפרקליטות לא עושה דבר" (פוליטי)
כוחות הביטחון המדינתיים של יוטה והכוחות הפדרליים של ארה"ב ממשיכים בחיפושים נמרצים אחר רוצחו של צ'רלי קירק | כפי שדווח אמש, נמצא הרובה ששימש לרצח ועל פי הדיווח הרשמי שמסר ה-FBI מדובר ברובה "בריחי", מדויק ביותר ובעל מנגנון קטלני | זה הכלי ששימש לרצח הפוליטי המזעזע בארצות הברית (בעולם)