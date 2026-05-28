התפתחות משמעותית בחקירת מותם של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו מראשון לציון, שנמצאו ללא רוח חיים בתוך רכבם בשטח פתוח בין מושב משמר איילון לכרמי יוסף.

לאחר ימים של חקירה אינטנסיבית וצמצום צו איסור הפרסום על ידי בית המשפט, נחשף הערב (חמישי) כי המשטרה עצרה אזרח ערבי-ישראלי בחשד לביצוע הרצח הכפול, כאשר החקירה מתנהלת כעת תחת ההנחה שמניע המעשה הוא לאומני.

עוד עלה כי אחיו של החשוד היה מעורב בעבר בפיגוע דריסה במרכז הארץ, אירוע שבו נרצח אדם אחד ונפצעו נוספים.

במשטרת מחוז מרכז וביחידה המרכזית (ימ"ר) שקיבלה את הטיפול בתיק, התחבטו בתחילה בשאלת נסיבות מותם של בני הזוג. בשלבים הראשונים, נוכח העובדה כי נמצאו ירויים בתוך רכב סגור, נבדק החשד הראשוני לרצח טראגי.

אולם, החוקרים החלו לפקפק בתיאוריה זו לאחר שאקדחו האישי של רוסלן, שהחזיק ברישיון, לא נמצא בזירה.

לפי הדיווח ב-Ynet, בחיפוש שנערך בביתם של בני הזוג, התגלה האקדח בכספת הבית, ובנוסף, בדיקות פורנזיות העלו כי על כפות ידיו של רוסלן לא נמצאו שרידי ירי, עובדות שהפריכו סופית את החשד הראשוני והובילו להבנה כי מדובר ברצח בידי גורם חיצוני שנמלט מהמקום.

המשטרה עכבה בתחילה חמישה חשודים נוספים, אך אלו שוחררו לאחר שהתברר כי אינם קשורים לאירוע, עד שהגיעו החוקרים לעצור את החשוד המרכזי שנעצר אתמול.

בני הזוג פריחודקו הובאו למנוחות השבוע בבית העלמין בראשון לציון, בהלוויה קורעת לב בה השתתפו כ-200 בני משפחה וחברים, ביניהם אמו ואחותו של רוסלן שהגיעו במיוחד מאוקראינה.

אולגה, בת 44 במותה, הותירה אחריה בן יחיד בן 14, והיא תוארה על ידי חבריה לעבודה במשביר לצרכן כאישה מלאת אור ומסורה למשפחתה. בעלה רוסלן, בן 46, עבד כטכנאי מעליות בחברת אלקטרה. המשפחה, שעלתה לישראל בשנת 2000, הדגישה לאורך כל הדרך כי בני הזוג נרצחו, וכי לא ייתכן שמדובר באירוע של אלימות בתוך המשפחה. קרובי משפחתם סיפרו על תכנונים לחופשה משותפת באוסטריה כדי לחגוג את יום הולדתה של אולגה, תכנונים שנגדעו בפתאומיות במעשה האכזרי.