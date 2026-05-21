יממה לאחר הרצח המזעזע שהכה בתדהמה את העיר בני ברק והעולם החרדי, הובא הבוקר (חמישי) גיא אכטלינגר, החשוד ברצח הרב ישי פור ז"ל, לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.

המשטרה, שביקשה להאריך את מעצרו ב-12 ימים בשל מסוכנותו הגבוהה והחשש לשיבוש חקירה, נתקלה בהחלטה מתונה יותר של בית המשפט, אשר נעתר לבקשה חלקית והאריך את המעצר בשבעה ימים, עד לתאריך ה-27 במאי.

במהלך הדיון בבית המשפט, גולל נציג המשטרה את השתלשלות האירועים המצמררת שהתרחשה אתמול בצהריים בתוך היכל כולל "חזון איש" המיתולוגי ברחוב האר"י בבני ברק. על פי החשד, אכטלינגר נכנס למקום, ניגש ישירות לעבר הרב פור, שישב באותה עת ושקד על תלמודו יחד עם בנו היחיד בן ה-13 – ודקר אותו מספר פעמים.

הרב פור התמוטט לעיני בנו המבועת בלב בית המדרש, בזמן שהאברכים והמתפללים הרבים ששהו במקום מנסים לעכל את הזוועה המתרחשת מול עיניהם.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאבקו על חייו ופינו אותו במצב אנוש, כשהוא סובל מפציעות חודרות, למרכז הרפואי 'שיבא' בתל השומר. למרבה הצער, זמן קצר לאחר מכן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

עדויותיהם של אברכים הלומדים בכולל שופכות אור מצמרר על המניע האפשרי והמופרך לרצח. לדבריהם, בימים שקדמו לטרגדיה, התגלעו ויכוחים ועימותים חוזרים ונשנים בין החשוד לבין הרב פור ז"ל, אשר נסובו סביב לימוד בכתביו של הרמב"ם. האברכים מעידים כי אכטלינגר נהג להתעמת עם המנוח ולטעון באוזניו כי חל איסור ללמוד בספרי הרמב"ם.

לטענת העדים, האובססיה הגיעה לשיאה רק ערב לפני הרצח, אז פנה החשוד לרב פור בצורה מאיימת והטיח בו כי אם ימשיך ללמוד בכתבי הרמב"ם, הרי ש"הוא לא ישלים את שנתו". למחרת בצהריים, כאמור, התממש האיום הנורא.

במשטרה תיארו בדיון כיצד מיד לאחר שדקר את קורבנו, נמלט אכטלינגר מהכולל בניסיון להתחמק ולהעלים ראיות. בתיעוד ממצלמות האבטחה שבידי המשטרה, נראה החשוד נמלט במהירות במדרגות המתחם דקות ספורות לאחר הרצח.

לאחר מצוד של שעות ארוכות שניהלו כוחות מרחב דן, הוא אותר לבסוף סמוך לשעה 20:00 בעיר בית שמש ונעצר.

לפי המשטרה, בין השניים הייתה היכרות מוקדמת והרקע הוא אותו סכסוך. עם זאת, הודגש כי מעולם לא התקבלו תלונות במשטרה מצד המנוח נגד החשוד.

עוד נחשף בדיון כי מאז מעצרו, אכטלינגר בוחר לשמור על זכות השתיקה ואינו משתף פעולה בחקירתו. למרות זאת, במשטרה מבהירים כי בידיהם כבר מצויים ממצאים ראייתיים הקושרים אותו למעשה, והם ממשיכים בגביית עדויות מנוכחי הכולל.

סנגורו של החשוד, עו"ד גיל פרידמן מטעם הסנגוריה הציבורית, טען בדיון כי למרשו רקע פסיכיאטרי וביקש מבית המשפט לשלוח אותו להסתכלות ובדיקה. המשטרה דחתה טענה זו וציינה כי החשוד עצמו לא טען דבר לגבי מצבו הנפשי במהלך החקירה. כאשר השופט פנה לאכטלינגר ושאל אם ברצונו לומר משהו, הוא הסתפק בהנדת ראש בשלילה.

הלילה, ליוו מאות מתושבי בני ברק ובני משפחה כואבים את הרב ישי פור ז"ל בדרכו האחרונה. הרגע קורע הלב ביותר במסע ההלוויה נרשם כאשר בנו היחיד, בן ה-13, שעות ספורות לאחר שהיה עד לרצח אביו, עמד על קברו הטרי ואמר קדיש יתום.