הרב ישי פור ז"ל היה אברך בכולל חזון איש בבני ברק, שנרצח באירוע דקירה טרגי שהתרחש במתחם הכולל ערב חג השבועות. האירוע הטראגי זעזע את הציבור החרדי והישראלי כולו, והותיר אחריו משפחה שכולה וקהילה אבלה.

האירוע התרחש במתחם כולל חזון איש, אחד ממוסדות הלימוד המרכזיים בעולם החרדי, המשמש מרכז לימוד תורה לאברכים רבים. הרב פור למד בכולל במסגרת לימודיו התורניים, כחלק מהמסורת של לימוד תורה מתמיד שמאפיינת את הציבור החרדי.

פיגוע הדקירה שבו נרצח הרב פור התרחש בתקופה רגישה, ערב חג השבועות, חג המסמל את קבלת התורה. העיתוי הטראגי של האירוע הוסיף למורכבות הרגשית והציבורית של המקרה, כאשר חג שמסמל שמחה והתחדשות רוחנית הפך לימי אבל.

האירוע עורר דיון ציבורי רחב בנושאי ביטחון במוסדות ציבור, במיוחד במוסדות דת ולימוד. הקהילה החרדית והציבור הרחב התמודדו עם השאלות הקשות שעלו בעקבות האירוע הטראגי, תוך חיפוש אחר דרכים למנוע אירועים דומים בעתיד.

משפחתו וחבריו של הרב פור התמודדו עם האובדן הכבד, כאשר הקהילה החרדית והציבור הישראלי הביעו תמיכה ותנחומים. האירוע הותיר חותם עמוק על הקהילה בבני ברק ועל כלל הציבור החרדי, והדגיש את פגיעות החיים גם במקומות שנחשבים למקלט של קדושה ולימוד.

זכרו של הרב ישי פור ז"ל ממשיך לחיות בלבבות משפחתו, חבריו ובני הקהילה. האירוע הטראגי משמש תזכורת לערכי החיים ולחשיבות השמירה על ביטחון הציבור במוסדות חינוך ודת, תוך המשך הדיון הציבורי בנושאים אלו.