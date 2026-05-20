מנהיג הפלג היה מעל שבועיים באמריקה תחת מעטה סודיות | מעייריב

110 חברי כנסת תמכו בהצעה הטרומית לפיזור הכנסת ה-25, כשחלק ניכר מהם הצביעו על מכתב הפיטורין האישי שלהם בידיעה ברורה כי סיכוייהם לשוב למשכן הכנסת בכנסת ה-26 קלושים עד בלתי קיימים. להצעת החוק הטרומית לפיזור הכנסת ה-25 לא היו מתנגדים כלל. כל הפרטים כולל המחלוקת סביב תאריך הבחירות הצפוי - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

מסע ההפחדה של צה"ל

תא"ל שי טייב ממשיך את מסע ההפחדה שרישומיו ניכרים היטב בתקשורת הישראלית, לפיו צה"ל עומד בפני קריסה טוטאלית. מטרת מסע ההפחדה של צברת צה"ל היא לכאורה, ורק לכאורה, נראה כמו מסע מתוזמן תוך שיתוף פעולה עם אויבי עולם התורה שפיהם העיד בהם בטעות כי מטרתם היא אחת - החרבת עולם התורה. כל הפרטים וההתבטואיות מוועדת החו"ב של הכנסת - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

תחת מעטה סודיות

מנהיג הפלג הירושלמי שב השבוע לישראל בתום מסע ארוך באמריקה הדרומית ובארה"ב לצורך גיוס כספים עבור מוסדות החינוך של הפלג. כל הפרטים מהמסע - במהדורת מעייריב שלפניכם.

המסר של הגר"ש אלתר מהמגדלים בבירה

תופעת הבנייה לגובה, שמשנה את קו הרקיע והנוף המסורתי של ירושלים בתקופה האחרונה, קיבלה השבוע תפנית רוחנית מרתקת במיוחד. שיחה ייחודית ויוצאת דופן שמסר בימים האחרונים ראש הישיבה מגור, הגאון רבי שאול אלתר, מצליחה להכות גלים ברחוב הירושלמי ומחוצה לו, כשהיא מציגה מבט תורני עמוק על מגדלי הבטון. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

אם יהרג במקדש השם

אירוע מזעזע היום פקד את תושבי בני ברק כשהאברך הרב ישי פור זכרו לברכה, נרצח על לא עוול בכפו בידי תמהוני מעורער בנפשו בתוככי הכולל הכי מפורסם בעולם התורה - כולל חזון אי"ש. האירוע המחריד התרחש היום בצהריים. ישי למד חברותא עם בנו היחיד שנולד לו אחרי שנות ציפייה, כשפתאום הופיע אותו מטורף, דקר אותו ונמלט. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

120 ילדים מצטיינים מרשת החינוך המפורסמת של ארגון הקירוב 'שובו', הגיעו למעמד מבחן פומבי נדיר. הילדים הפגינו בפני גדולי ישראל ידיעות מופלאות ומסמרות שיער במשניות רבות בעל פה, וזאת במסגרת תוכנית הדגל התחרותית 'ושננתם' הפועלת במוסדות החינוך של הרשת ברחבי הארץ. הנוכחים באולם נשארו המומים לנוכח רמת השליטה האבסולוטית של הילדים, שלא מגיעים מבתים חרדיים קלאסיים בלשון המעטה.