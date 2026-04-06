הרב שאול אלתר - ראש הישיבה מגור

המונים גדשו השבוע את היכל בית המדרש 'פני מנחם' בירושלים לשמוע את השיעור המסורתי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר שכלל מהלך מחודש בסוגיית חמץ שנמצא לאחר הבדיקה | בין המשתתפים, גאוני התורה מכל החוגים שהתפלפלו בלהט, והגאון רבי פנחס פרידמן ראש הכוללים של בעלזא | צפו (חסידים)
ניסיון חמור לפגיעה בקדושת השבת בחיפה - הפוליטיקאים החרדים מגיבים | כך מגיבים חברי מועצת גדולי התורה כשמתקבלת התרעה מקדימה במהלך אירוע | הראש"ל הגר"ד יוסף בהוראה מפתיעה לאברכים: צאו להשפיע על ההייטקיסטים | ראש הישיבה מגור בשיעור כללי מפולפל בישיבת בין הזמנים ליטאית | שאגת הארי היום ה-27: יומן המלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)
בעיצומה של מבצע 'שאגת הארי', הורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לייסד ישיבת 'בין הזמנים' בחודש ניסן בשכונת 'רמות' בירושלים • ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הופיע בהדרו למסור את שיעור הפתיחה לפני מאות הבחורים • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
מהדורת מעייריב • בסאטמר יוצאים נגד חדרי המחשבים - ופונים לבעלי העסקים בבקשה חריגה כולל מספרי טלפונים להסגרת בחורים | האם לגרמ"ה הירש יש רוח הקודש? צפו בתגובה המפתיעה: וגם; המסר של הגרמ"ה לבחורי הישיבה מויז'ניץ | ב'מילגם' שותקים - בעיריית ב"ב מגיבים: כך נוצרה ריבית לדו"ח | הפתעה בגור: הגר"ש אלתר התייחס לפגיעה בתושבי ערד | 'שאגת הארי' היום ה-24: יומן מלחמה מכל החזיתות (מעייריב)
בטיש 'לחיים' שערך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים, התייחס בדם ליבו לנפילות הקשות בקהילת גור בערד, וכלשונו 'אצל אחינו' | בדבריו המשיל את האזעקות לרעמים שנועדו 'לפשט עקמומיות שבלב' וקרא לקהל: 'אל תתעסקו בטפל, הקב"ה מדבר איתנו אחרת' | האזינו לדברים המלאים (חסידים)
דמות מדור העבר התהלך בצידי הדרכים בעיה"ק ירושלים, רבות מדובר בשבוע האחרון על דמותו הפלאית של הרה"ק האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב זי"ע, שהלך לעולמו בפתאומיות והותיר חלל עצום | הרבי, שהיה ידוע במידת "הצנע לכת" קיצונית ובאוצר ידיעות נרחב שהוסתר בפשטות הליכותיו, תועד לפני כשנתיים במפגש מרתק עם ראש הישיבה הגר"ש אלתר שם נצפה מציע לו את מטהו המוכסף כשהוא מתבטא: "רבי'ס יש הרבה, ערליכע יידן פחות" |צפו בתיעוד (חסידים)
מעשה שהיה בערב שבת קודש בבית שמש ונסגר בנס גלוי בנחל הגועש במודיעין עילית • ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר חשף בפני תלמידי הת"ת את הקשר המצמרר בין החלטה של רגע למנוע כלימה מיהודי לבין הצלתו הפלאית של בחור שעמד מול שערי מוות • "משמים שולחים לנו רמז" | הסיפור המלא (חרדים)
בשיחה לפני בחורי ישיבת 'דרך חיים' שעלבים, הרחיב ראש הישיבה הגר"ש אלתר, בדברי הדרכה על מהות החיים כ"מרתון לעולם הבא" | ראש הישיבה השיב לשאלות הרמ"ים על דרך הלימוד, הבהיר מדוע יש ללמוד קודם בספרי קיצור הלכה | בהמשך הסביר למה ויתור על פגיעה בחבר חשוב יותר מתעניות ה'שובבים' | צפו בתיעוד (חרדים)
במוצאי צום עשרה בטבת התכנסו מאות חסידים למעמד כביר בראשות ראש הישיבה, הגה"צ רבי שאול אלתר לציון סיום המסכת במסגרת 'עמוד היומי' • בסעודה שולבה גם סעודת מצווה לרגל שמחת הברית לנינו של ה'פני מנחם' זי"ע, וסעודת יארצייט לנגיד ר' השיל רייזמן ז"ל • האזינו לדברות הקודש של ראש הישיבה: "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי" | צפו (חסידים)
אלפים השתתפו אמש במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה של ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים | טרם מעמד ההדלקה נשא ראש הישיבה שיחה נאה, בפני מאות ילדי החמד שהתאספו בקומת 'השטיבלעך' במרכז החסידות | בסיום המעמד עברו האלפים לקבלת מטבעות קודש לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בטיש לחיים שערך השבוע ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, לרגל הנחת תפילין לנכדו יקירו, הרחיב ראש הישיבה בדברות קודש, כשהוא מסביר במתק לשון קודשו את הקשר המיוחד בין חמור לתפילין תוך שהוא משלב גג על גג פלפול נאה על פרשת העקדה | בסיום הדברים התייחס ראש הישיבה אל חבריו של חתן המצוות (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שיגר מכתב קודש למשפחת אנגרסט, עם שובו של בנם יקירם 'מתן' משבי החמאס | ראש הישיבה הודה לה' על רוב חסדיו, והזכיר את התמונה שההורים הביאו אליו במהלך ימי השבי, תוך שהוא מציין כי ברוך השם כבר לא צריכים תמונה - יש את המקור | המכתב המלא מראש הישיבה שלא פסק מלסיים כל יום ספר תהילים עד לשובם של כל החטופים החיים (חרדים)
אלפים נטלו חלק במעמד ההקפות שניות בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בין הנוכחים בלט נוכחותו של ראש היער מר משה ליאון, שכובד באמירת 'מזמור לתודה' אחרי שאשתקד כובד ב'יענך' | הגר"ש אלתר בדבריו התבטא ואמר: אחרי שהשבויים חזרו, יש לצפות לקיום הסייפא 'ושוב בנים לגבולם' – שכולנו נצא מהשבי ונחזור בתשובה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בחצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים קיים היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים |כשהציע השוחט, הרב אפרים גרוס, לבדוק את הסכין כמקובל אצל גדולי הדור – דחה זאת ראש הישיבה בענווה אופיינית: "אני סומך על השוחט |לאחר השחיטה, קיים את מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים התכנסו לאמירת הסליחות הראשונות בצילו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות קודם אמירת הסליחות לפני אדון כל | בדבריו פירש ראש הישיבה במתק לשון קודשו את משמעות אמירת "אשרי יושבי ביתך" בפתח אמירת הסליחות | צפו בדברים (חסידים)
תומכי מוסדות 'פני מנחם' בראשות הגאון רבי שאול אלתר, התכנסו לוועידה יוקרתית שנערכה באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה שבארה"ב, תחת הכותרת 'חברותא – להתחבר עם התורה' | במהלך הימים זכו לשמוע שיעורים, שיחות, חברותות ולימוד בעיון עם ראש הישיבה | ואיזה קשר מצא הגר"ש בין 'קוקה קולה' לימי הרחמים? | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
רחוב אדוניהו הכהן בירושלים המה אדם בשעות הבוקר, וזאת לאחר שהגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער, זקן רבני ברסלב, הגיע לאיזור, אל היכל בית המדרש של חסידי ויז'ניץ במקום, לשמש כמוהל בחמש בריתות מילה | באחת הבריתות התכבד ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר, בסנדקאות, בהמשך נועד עם הגה"צ לשיח צדיקים | צפו בתיעוד של הצלם מ. א. נוימן (חסידים)
בביהמ"ד 'פני מנחם' שבירושלים חגגו בליל שישי האחרון במעמד מפואר את סיום מסכת 'עבודה זרה', שנלמדה בחבורה בידי בני הקהילה במסגרת 'העמוד היומי' | המעמד נערך בשילוב טיש הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע, בראשות אחיינו ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר ובהשתתפות אורח הכבוד האדמו"ר מ'תולדות יהודה' סטיטשין (חסידים)
במסיבת לחיים לרגל יום הבהיר ולרגל יום הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע, אביו של האדמו"ר הנוכחי, הסביר ראש הישיבה הגר"ש אלתר את מנהגו המיוחד של הרבי זצ"ל לצעוד אחורנית בעלייה להר, כסמל לצורך להתנהג הפוך מהעולם בדרך לעלייה רוחנית | בהמשך זימרו החסידים 'כי אורך ימים' | צפו בתיעוד (חסידים)
בשמחת שבע ברכות לעסקני החסידות חשף הרה"צ מבעלזא את הסיבה שבגינה הוא משתדך עם משפחות מתוך החסידות, תוך התייחסות לדברי אביו האדמו"ר מבעלזא ולמעלותיה העצמיות של המשפחה ולא לייחוסה | ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שהוזמן כאורח כבוד בשמחה ציין כי "כלל ישראל זקוק היום יותר מתמיד למנהיגותו של הרבי מבעלזא" (חסידים)