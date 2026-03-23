המאבק של סאטמר בחדרי מחשבים: הישיבות הקימו "מלשינון" | מעייריב

מהדורת מעייריב • בסאטמר יוצאים נגד חדרי המחשבים - ופונים לבעלי העסקים בבקשה חריגה כולל מספרי טלפונים להסגרת בחורים | האם לגרמ"ה הירש יש רוח הקודש? צפו בתגובה המפתיעה: וגם; המסר של הגרמ"ה לבחורי הישיבה מויז'ניץ | ב'מילגם' שותקים - בעיריית ב"ב מגיבים: כך נוצרה ריבית לדו"ח | הפתעה בגור: הגר"ש אלתר התייחס לפגיעה בתושבי ערד | 'שאגת הארי' היום ה-24: יומן מלחמה מכל החזיתות (מעייריב)

המלשינון של

עולם התורה החסידי בארצות הברית סוער בעקבות מערכה חזיתית וחסרת פשרות אליה יצאה הנהלת ישיבות סאטמר מהר"י בקווינס, נגד מה שהם מכנים תופעת ה"קיוסקים" – חדרי המחשבים הציבוריים. במכתבים פנימיים שנתלו בהיכלי הישיבות והגיעו למערכת בבלי, מובהר לבחורים כי מדובר בקו אדום שחצייתו משמעותה אחת: סילוק מידי מהישיבה. הנהלת ישיבות סאטמר צירפה למכתבים גם מספרי טלפונים בהם ניתן לדווח באופן אנונימי על בחור ישיבה שנכנס לחדרי המחשבים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

האם לגרמ"ה הירש יש ?

עורך 'בקהילה' הסופר החרדי-ליטאי שלמה קוק, הפתיע את רה"י חבר מועצת גדולי התורה בשאלה ישירה: "האם לראש הישיבה יש רוח הקודש". הגרמ"ה חייך ובחר שלא להגיב. כשקוק התעקש וטען "ככה אומרים" - הגרמ"ה חייך בשנית ושמר על זכות השתיקה. התיעוד שפורסם חרך את הרשתות החברתיות והסעיר את עולם הישיבות. במקביל - תלמידי ישיבת ויז'ניץ באלעד זכו לשיחה נדירה מראש הישיבה הליטאי שהבהיר להם: אין הבדל בין בחורי הישיבות הליטוישערס והחסידים... צפו בתיעוד והפרטים המלאים שמופיעים במהדורת מעייריב המלאה.

לעדכן כתובת

אזרח נורמטיבי ושומר חוק קיבל שיחת טלפון מפתיעה מהבנק בה הוא התבשר בבשורה שהכתה אותו בהלם: חשבון הבנק שלו עוקל לבקשת . הוא ניסה להבין על מה ולמה – חוב ארנונה מעולם לא היה לו, ו חניה מעולם לא הגיע לידיו אז מאיפה צץ לו העיקול הזה? הסיפור המלא במהדורת הווידאו שלפניכם.

ההתייחסותו של מנהיגה הרוחני של קהילת 'פני מנחם' הגר"ש אלתר לנעשה בעומק חסידות גור הפתיעה רבים וטובים בחסידות גור ומחוצה לה. כך או כך - המסר הרוחני של רה"י מגור מהדהד בעולם החסידי ושופך נקודות אור על האירוע הקשה בערד. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שאגת הארי היום ה-24

מה באמת עומד מאחורי ההצהרה המפתיעה של ודחיית הדד-ליין שהציב לאיראנים לפתיחה מלאה של ? כיצד ההצהרה של טראמפ תשפיע כמעט בוודאות על יוקר המחיה הגואה בישראל בעקבות המלחמה? כל הפרטים, כולל תחקיר צה"ל על הפגיעה הישירה שגבתה את חייב של עופר מוסקוביץ' במשגב עם - בכתבת הווידאו שלפניכם.

2
הם רצו כותרת אז הוא דיבר כמו תמיד
ישראל סגל
1
מה הפשט באמת עם הגר"ש אלתר?
איצ'ה
כנראה הפשט הוא שזה עת צרה ליעקב ולכן יש אחדות
שמחה בונים

בבלי
