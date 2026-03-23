עולם התורה החסידי בארצות הברית סוער בעקבות מערכה חזיתית וחסרת פשרות אליה יצאה הנהלת ישיבות סאטמר מהר"י בקווינס, נגד מה שהם מכנים תופעת ה"קיוסקים" – חדרי המחשבים הציבוריים. במכתבים פנימיים שנתלו בהיכלי הישיבות והגיעו למערכת בבלי, מובהר לבחורים כי מדובר בקו אדום שחצייתו משמעותה אחת: סילוק מידי מהישיבה. הנהלת ישיבות סאטמר צירפה למכתבים גם מספרי טלפונים בהם ניתן לדווח באופן אנונימי על בחור ישיבה שנכנס לחדרי המחשבים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

האם לגרמ"ה הירש יש רוח הקודש?

עורך 'בקהילה' הסופר החרדי-ליטאי שלמה קוק, הפתיע את רה"י חבר מועצת גדולי התורה הגרמ"ה הירש בשאלה ישירה: "האם לראש הישיבה יש רוח הקודש". הגרמ"ה חייך ובחר שלא להגיב. כשקוק התעקש וטען "ככה אומרים" - הגרמ"ה חייך בשנית ושמר על זכות השתיקה. התיעוד שפורסם חרך את הרשתות החברתיות והסעיר את עולם הישיבות. במקביל - תלמידי ישיבת ויז'ניץ באלעד זכו לשיחה נדירה מראש הישיבה הליטאי שהבהיר להם: אין הבדל בין בחורי הישיבות הליטוישערס והחסידים... צפו בתיעוד והפרטים המלאים שמופיעים במהדורת מעייריב המלאה.

לעדכן כתובת

אזרח נורמטיבי ושומר חוק קיבל שיחת טלפון מפתיעה מהבנק בה הוא התבשר בבשורה שהכתה אותו בהלם: חשבון הבנק שלו עוקל לבקשת עיריית בני ברק. הוא ניסה להבין על מה ולמה – חוב ארנונה מעולם לא היה לו, ודו"ח חניה מעולם לא הגיע לידיו אז מאיפה צץ לו העיקול הזה? הסיפור המלא במהדורת הווידאו שלפניכם.

ההתייחסותו של מנהיגה הרוחני של קהילת 'פני מנחם' הגר"ש אלתר לנעשה בעומק חסידות גור הפתיעה רבים וטובים בחסידות גור ומחוצה לה. כך או כך - המסר הרוחני של רה"י מגור מהדהד בעולם החסידי ושופך נקודות אור על האירוע הקשה בערד. הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שאגת הארי היום ה-24

מה באמת עומד מאחורי ההצהרה המפתיעה של הנשיא טראמפ ודחיית הדד-ליין שהציב לאיראנים לפתיחה מלאה של מצרי הורמוז? כיצד ההצהרה של טראמפ תשפיע כמעט בוודאות על יוקר המחיה הגואה בישראל בעקבות המלחמה? כל הפרטים, כולל תחקיר צה"ל על הפגיעה הישירה שגבתה את חייב של עופר מוסקוביץ' במשגב עם - בכתבת הווידאו שלפניכם.