הריבניצער, הרב חיים זנוויל אברמוביץ', הוא אדמו"ר מחסידות ריבניץ, אחת מחצרות החסידות המרכזיות בעולם החרדי. חסידות ריבניץ נוסדה על ידי הרב חיים זנוויל אברמוביץ' הראשון, והיא ממשיכה את מסורת החסידות הגליציאית המסועפת. האדמו"ר הנוכחי ממשיך את דרכם של רבותיו ומוביל את קהילת החסידים בהנהגה רוחנית ובהדרכה הלכתית.

חסידות ריבניץ ידועה בדגש המיוחד שהיא שמה על לימוד התורה, עבודת ה' בדבקות ועל קיום המצוות בדקדוק. האדמו"ר מריבניץ נחשב לפוסק הלכה מובהק ורבים פונים אליו בשאלות הלכתיות מורכבות. בית המדרש של החסידות מהווה מרכז רוחני לאלפי חסידים ותלמידים המגיעים ללמוד ולהתברך.

המסורת החסידית של ריבניץ מתאפיינת בשילוב ייחודי של חסידות ומתנגדות, תוך שמירה קפדנית על ההלכה לצד הדגשת החיות והדבקות בעבודת ה'. האדמו"ר מקפיד על שמירת המנהגים והמסורות שהועברו מדור לדור, תוך התאמה לצרכי הדור והתמודדות עם אתגרי הזמן המודרני.

הריבניצער מוביל מוסדות חינוך רבים, כולל ישיבות, תלמודי תורה ומוסדות לבנות, המחנכים על פי דרך החסידות. המוסדות הללו ידועים ברמתם הגבוהה ובדגש על חינוך ערכי לצד לימוד תורה מעמיק. החסידות שומרת על קשרים הדוקים עם חצרות חסידיות אחרות ומשתתפת באירועים ובכינוסים של עולם החסידות.

בשנים האחרונות, חסידות ריבניץ ממשיכה לצמוח ולהתרחב, עם קהילות חסידים במדינות שונות ברחבי העולם. האדמו"ר מקיים קשר רציף עם חסידיו באמצעות ביקורים, שיחות ומכתבי הדרכה. הוא נחשב למנהיג רוחני מכובד בעולם החסידות ודבריו מצוטטים ונלמדים בקרב חוגים רחבים.