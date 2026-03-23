הפגיעה הישירה בערד היא אחד האירועים הקשים ביותר שהתרחשו במהלך מבצע שאגת הארי. טיל בליסטי איראני במשקל של כחצי טון חומר נפץ פגע ישירות בשכונת מגורים בעיר ערד שבדרום הארץ. האירוע הקשה הותיר למעלה ממאה בני אדם נפגעים, והפך לסמל לחשיפה האזרחית הישירה לאיומים האיראניים על ישראל.

הפגיעה בערד התרחשה במסגרת מתקפת טילים איראנית רחבת היקף על ישראל במהלך מבצע שאגת הארי. הטיל הבליסטי חדר למרחב האווירי הישראלי ופגע ישירות באזור מגורים צפוף, תוך שהוא גורם לנזקים נרחבים למבנים ולתשתיות. האירוע הדגיש את האיום הממשי שמציבה איראן על האוכלוסייה האזרחית בישראל ואת החשיבות של מערכות ההגנה האווירית.

למעלה ממאה בני אדם נפגעו בפגיעה, כאשר רובם סבלו מפציעות קלות עד בינוניות, כולל חבלות, שברים ומצבי חרדה קשים. כוחות ההצלה והחירום הגיעו במהירות לזירה ופינו את הנפגעים לבתי החולים באזור. האירוע הותיר חותם עמוק על תושבי ערד והעיר כולה, שנאלצה להתמודד עם הנזקים הפיזיים והנפשיים של הפגיעה הישירה.

הנזק הפיזי שנגרם בעקבות הפגיעה היה משמעותי. מבנים רבים נפגעו קשות, חלונות נופצו ברדיוס רחב, ותשתיות ציבוריות ניזוקו. משקל חומר הנפץ הכבד של הטיל - כחצי טון - יצר גל הלם עצום שהשפיע על שכונות שלמות בעיר. צוותי שיקום החלו לפעול מיד לאחר האירוע כדי לסייע לתושבים ולשקם את הנזקים.

האירוע בערד הדגיש את החשיבות של מערכות ההתרעה והמקלטים בישראל. תושבים רבים הצליחו להגיע למרחבים מוגנים בזמן, מה שמנע נפגעים קשים יותר. עם זאת, הפגיעה הישירה הראתה שגם מערכות הגנה מתקדמות אינן יכולות לספק הגנה מוחלטת מפני מתקפות טילים מסיביות.

הפגיעה בערד הפכה לנקודת ציון משמעותית בהבנת האיום האיראני על ישראל. האירוע עורר דיון ציבורי רחב על מדיניות ההגנה האזרחית, על הצורך בחיזוק מערכות ההגנה האווירית, ועל האסטרטגיה הכוללת של ישראל מול איראן. תושבי ערד והאזור ממשיכים להתמודד עם ההשלכות של האירוע הקשה, תוך שהם מקבלים תמיכה ממשלתית וציבורית להתאוששות.