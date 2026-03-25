עיריית בני ברק היא הגוף המוניציפלי האחראי על ניהול העיר בני ברק, אחת הערים החרדיות המרכזיות בישראל. העירייה מספקת מגוון רחב של שירותים לתושבי העיר, כולל חינוך, רווחה, תברואה, תכנון ובנייה, אכיפה עירונית וניהול תשתיות. העירייה פועלת תחת פיקוח משרד הפנים ומשרד מבקר המדינה, ומעסיקה מאות עובדים במחלקות שונות המספקות שירותים יומיומיים לתושבים.

בחודשים האחרונים עלו לכותרות מספר סוגיות הקשורות לתפקוד העירייה ולשירותים שהיא מספקת. בין היתר, התגלו מקרים של כשלים בשליחת דוחות לתושבים, שהובילו לעיקולי חשבונות בנק ללא ידיעת התושבים מראש. במקרה אחד, תושב גילה שחשבון הבנק שלו עוקל בגלל חוב שתפח בגלל ריביות, כאשר המכתבים נשלחו לכתובת חסרה. כמו כן, הוגש דו"ח מיוחד על תלונות ציבור במסגרת מבצע 'עם כלביא', שכלל תלונה על משפחות חרדיות שפונו מבתיהן בבני ברק ונדרשו לעזוב את המלון ביום צום י"ז בתמוז.

העירייה מתמודדת עם אתגרים משמעותיים בתחום התכנון והבנייה. ועדת המשנה לתכנון ולבנייה של עיריית בני ברק המליצה לאשר תוכנית מתאר חדשה לעיר, הכוללת שדרוג תשתיות, הרחבת שטחי מגורים, יצירת מרחבים ציבוריים מותאמים לצרכים החרדיים כמו חצרות וסוכות, ופתרונות למצוקת החניה החריפה בעיר. התוכנית נועדה לשפר את איכות החיים בעיר תוך שמירה על אופייה הייחודי והקפדה על ערכי ההלכה והקהילה.

בתחום האכיפה, הרשות לאכיפה במקרקעין החלה במלחמה נגד הבנייה הבלתי חוקית בבני ברק והודיעה כי תמליץ על הגשת כתב אישום כנגד בכירים לשעבר בעיריית בני ברק. צעד זה מהווה חלק ממאמצי הרשויות להתמודד עם תופעת הבנייה הפיראטית בעיר, שהתפתחה לאורך שנים והפכה לבעיה משמעותית.

ועד העובדים של עיריית בני ברק הכריז לאחרונה על סכסוך עבודה, תוך ביקורת על מדיניות של "איפה ואיפה" בתנאי ההעסקה. במכתב שפרסם ועד העובדים נכתב כי הם לא יסכימו לתנאי העסקה או הטבות שניתנות רק לעובדים מסוימים, מבלי שהסיבה והתנאים לכך יהיו גלויים ושקופים. הסכסוך משקף מתחים פנימיים בתוך המערכת המוניציפלית ועשוי להשפיע על מתן השירותים לתושבים.

העירייה מהווה גורם מרכזי בחיי העיר בני ברק ומשפיעה על כל תחומי החיים של התושבים. היא אחראית על תחזוקת המרחב הציבורי, פיתוח תשתיות, מתן שירותי חינוך ורווחה, וניהול הכלכלה המקומית. התושבים מצפים מהעירייה לשקיפות, יעילות ושירות איכותי, ובמקביל העירייה נדרשת להתמודד עם אתגרים ייחודיים הנובעים מהאופי החרדי של העיר והצפיפות הגבוהה שבה.