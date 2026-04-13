חבר מועצה בודק: האם ועדה מטעם גור מפקחת על ראש העיר

שאילתא חריפה שהגיש חבר מועצת העיר בני ברק עו"ד שלמה אלבוים, תלמידו של הגר"ש אלתר שליט"א: האם מונתה ועדה חיצונית שתפקידה לפקח על התנהלות העירייה?

אלבוים, המכהן כיו"ר ועדת הביקורת העירונית, פנה בשאילתא רשמית לראש העיר בה הוא מעלה טענות קשות ביותר על מה שהוא מכנה "התפרקות מסמכות" ו"הכפפת הרשות המקומית לגורמים זרים". לטענתו, בעקבות משבר האמון בין זייברט לאדמו"ר מגור, מונתה ועדה בת חמישה חברים שתפקידה לפקח על קבלת ההחלטות של ראש העיר.

חמישה חברים בוועדה - אחד מהם נסע עם זייברט לארה"ב

על פי השאילתא שהוגשה בהבוקר (שני), הוועדה כוללת חמישה חברים: יעקב דוד רוזנבוים, מתי רוט, אברהם גוסטמן, מרדכי לבי ומוטי ברוינר. אלבוים מבקש לברר האם מדובר במינוי רשמי או ב"מינוי מתחת לשולחן", והאם קיים כתב מינוי רשמי לוועדה זו.

במסגרת השאילתא, מעלה אלבוים קשר אפשרי בין מינויו של יעקב דוד רוזנבוים לוועדה לבין נסיעתו המשותפת עם ראש העיר לארצות הברית. לטענת אלבוים, הנסיעה נועדה למנוע את הקמת קהילת הגר"ש אלתר בארה"ב, תוך הפעלת לחצים על אדמו"רים שם - ניסיון שלדבריו נכשל.

"פגיעה חמורה במינהל התקין"

בשאילתא מופנות שורה של שאלות מרכזיות לראש העיר: האם אכן מונתה הוועדה ומהן סמכויותיה המדויקות? האם דווח על כך ליועץ המשפטי לעירייה? האם חברי הוועדה חתמו על הסדר ניגוד עניינים או הסכמי סודיות? והשאלה המרכזית - האם הועבר להם מידע עירוני חסוי?

אלבוים מדגיש בשאילתא כי אם הדבר נכון, מדובר באירוע חמור של הכפפת רשות מקומית לגורמים שאינם נבחרי ציבור או נושאי משרה, בניגוד לדין. "נבחנה המשמעות המשפטית של פגיעה בעקרון העצמאות של הרשות המינהלית?" הוא שואל.

נכון לשעה זו, טרם התקבלה תגובה רשמית מלשכת ראש העיר לשאילתא.