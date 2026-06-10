הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התבטא הערב (רביעי) בחריפות תוך ביקורת מרומזת כלפי סיעת אגודת ישראל, שהתנגדה בזמנו בעבר לנוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות עם סנקציות ויעדים.

"חבל מאוד שלא העבירו את חוק הסדרת מעמד בני הישיבות בחודש האחרון כשהליכוד כבר הסכים לשתף פעולה, אנחנו הסכמנו, ואחרים במפלגות החרדיות התנגדו", אמר הראש"ל. "אולי בגלל זה אנחנו רואים את כל המעצרים".

דבריו של הראשון לציון מגיעים על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים, כאשר המשטרה מעבירה בחורי ישיבה למשטרה הצבאית במסגרת מדיניות חדשה של המפכ"ל דני לוי.

כזכור, בעבר התנהלו דיונים סוערים בקואליציה סביב חוק הגיוס. בעוד שסיעת ש"ס ודגל התורה הביעו נכונות לקדם את החוק שהוצע, סיעת אגודת ישראל בראשות יו"ר הסיעה ח"כ יצחק גולדקנופף התנגדה לנוסח, בעיקר בשל החשש מיעדים וסנקציות שנכללו בו.

בתוך כך היום עבר בכנסת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, צעד שנתפס כניסיון לספק מענה חלופי לסוגיית מעמד תלמידי הישיבות. אולם לדברי הראש"ל, החוק שהוצע בעבר היה יכול למנוע את גל המעצרים הנוכחי.