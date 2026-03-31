יצחק גולדקנופף

יצחק יששכר גולדקנופף, נולד ב-30 באוקטובר 1950, הוא פוליטיקאי חרדי-ישראלי ששימש כשר הבינוי והשיכון ושר במשרד ראש הממשלה. הוא עומד בראש סיעת יהדות התורה בכנסת מטעם אגודת ישראל, והתפטר מהכנסת ה-25 במסגרת "החוק הנורווגי". בנוסף לתפקידיו הפוליטיים, הוא משמש גם כמזכיר ועדת הרבנים למען קדושת השבת. גולדקנופף נולד בירושלים למשפחה חסידית, למד במוסדות חסידות גור. לאחר חתונתו ב-1972, הוא המשיך בלימודים בכולל אברכים במשך שנתיים. בעבר שימש כחבר מועצת עיריית ירושלים ומנכ"ל רשת גני ילדים מעונות בית יעקב ובית פתחיה.