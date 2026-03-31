דמות ציבורית

יצחק גולדקנופף

יו"ר יהדות התורה מטעם אגודת ישראל, מכהן כחבר כנסת מטעם סיעת יהדות התורה מאז 2022. פועל לקידום נושאי דיור, חוק הגיוס ושמירת צביון השבת במרחב הציבורי

יצחק יששכר גולדקנופף, נולד ב-30 באוקטובר 1950, הוא פוליטיקאי חרדי-ישראלי ששימש כשר הבינוי והשיכון ושר במשרד ראש הממשלה. הוא עומד בראש סיעת יהדות התורה בכנסת מטעם אגודת ישראל, והתפטר מהכנסת ה-25 במסגרת "החוק הנורווגי". בנוסף לתפקידיו הפוליטיים, הוא משמש גם כמזכיר ועדת הרבנים למען קדושת השבת. גולדקנופף נולד בירושלים למשפחה חסידית, למד במוסדות חסידות גור. לאחר חתונתו ב-1972, הוא המשיך בלימודים בכולל אברכים במשך שנתיים. בעבר שימש כחבר מועצת עיריית ירושלים ומנכ"ל רשת גני ילדים מעונות בית יעקב ובית פתחיה.

