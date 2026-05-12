דרעי ונתניהו | ארכיון

משבר פוליטי חריף מתפתח בימים האחרונים בקואליציה, כאשר המפלגות החרדיות מתדרכות את חבריהן לקראת פיזור אפשרי של הכנסת. בכירים בש"ס ובדגל התורה מבהירים כי כל המהלכים מתואמים במשותף, וכי ההחלטה הסופית תתקבל רק לאחר אישור גדולי ישראל.

"את כל החוק הזה הובלנו יחד עם דגל, וכעת זו דרישה משותפת - או חוק או הקדמת בחירות, וכנראה הולכים להקדמת הבחירות", מסר בכיר בש"ס. על פי הנמסר, בשיחה שהתקיימה בימים האחרונים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר ש"ס אריה דרעי, הבהיר דרעי כי "אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא בלי חוק גיוס. או שהולכים על החוק או שמפזרים בהסכמה". תיאום מלא בין המפלגות החרדיות בכיר בש"ס הבהיר כי "מתואמים עם דגל התורה, ההחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותף איתם ועם נתניהו". גם ביהדות התורה מביעים עמדה דומה, כאשר בכיר בסיעה מסר: "הבנו, אין חוק גיוס. למה יש לחכות?" כמו בקראקא תרצ"ב; כך בחרו תושבי אנטווערפן את הדיין החדש בעיר חיים רוזנבוים | 09:57 "מריחת זמן מצד רה"מ" בכיר במפלגות החרדיות הביע ביקורת חריפה על התנהלות ראש הממשלה: "הדיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס הושלמו לפני יותר מ-3 חודשים, החוק מוכן להצבעה. שוב מריחת זמן מצד רה"מ הביאה אותנו למצב שבו אנחנו נמצאים. השמאל יביא לנו את החוק הזה, הוא מונח במגירה". יצוין כי גם אם כל המפלגות החרדיות יודיעו על פיזור הכנסת, ההצבעה בטרומית תהיה רק ביום רביעי הבא. למרות שיו"ר הקואליציה יוכל לעכב את החוק בוועדת הכנסת - הערכה היא שלא ירצו למשוך כנסת משותקת ויצאו לבחירות.

כינוס מועצת גדולי התורה - טבת תשפ"ו

"נתניהו לא טיפש - אבל זה נגמר"

איש 'דגל' הרב מוטקה בלוי הבהיר הבוקר בקול ברמה: "העסק הולך להתפרק, נתניהו לא טיפש, יש כמה שמלחשים לו באוזן ולצערנו זה משלנו, שאומרים לו שהחרדים תמיד ילכו איתו. אדון נתניהו - זה נגמר. בבתי גדו"י וגם אצל העסקנים".

על פי הנמסר, בדגל התורה מתדרכים את חברי הסיעה לקראת פיזור אפשרי, כאשר ראש הממשלה הבהיר למפלגה שאין לו רוב להעברת חוק הגיוס בכנסת. יו"ר דגל התורה משה גפני אף התחמק מפגישה עם נתניהו, ובמקומו הוזעק ח"כ אורי מקלב לפגישה עם ראש הממשלה.

יצויין כי ראש הממשלה נתניהו יצא כעת מהדיון במשפטו ושוחח עם מספר ח"כים חרדים: "זה לא שאמרתי לכם שאני לא רוצה חוק אלא שאין רוב, חלק ניכר מזה בגללכם"

עוד מרה"מ לחכים החרדים, על פי דיווחו של העיתונאי מוטי קסטל: "לפחות 3 מורדים יש אצלכם. גולדקנופף, טסלר ואולי פרוש, תנסו להביא אותם ונפתור את המשבר הזה. אולי נעשה קצת שינויים והתאמות כך שזה יוכל לעבור גם את ה'מורדים' אצלנו".

רמ"ט יו"ר 'יהדות התורה' מוטי בבצ'יק, הגיב בתגובה לפרסום של מוטי קסטל: "הניסיון להציג את חברי הכנסת החרדים יחד עם המורדים בתוך הליכוד הוא ספין מביך ועלוב. קיים הסכם קואליציוני שעליו חתום ראש הממשלה יחד עם כלל סיעות הקואליציה, ובו נקבעו באופן ברור עקרונות חוק הגיוס. אנו מצפים מראש הממשלה לכבד את ההסכם ככתבו וכלשונו".

יו"ר ש"ס אריה דרעי פועל להקדים את מועד הבחירות לעשרת ימי תשובה, כך שאלו יתקיימו יומיים לאחר ראש השנה. השיקול המרכזי מאחורי הדרישה נעוץ בהערכה כי קל יותר יהיה להוציא את הבוחרים המסורתיים לקלפיות כאשר ברקע מתקיימות עצרות הסליחות ברחבי הארץ.

באופוזיציה נערכים להעלות בשבוע הבא את חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית, כפוף להתפתחויות האיומים החרדיים. פרקטית - יו"ר הקואליציה אופיר כץ יכול למרוח דיונים בוועדה במשך חצי שנה כך שהחוק לא יהיה רלוונטי.

המשמעות של אישור פיזור הכנסת בטרומית היא בעיקר תדמיתית, אך עשויה גם לאפשר ליועמ"שית לתקוע מהלכים ומינויים בטענה שמדובר בתקופת בחירות.

כל העיניים נשואות כעת לגדולי ישראל, שבידיהם ההכרעה הסופית בשאלה האם המפלגות החרדיות יובילו לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות, או שימשיכו בניסיון להעביר את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.