הגר"ד לנדו הכריע: "לפעול לפיזור הכנסת בהקדם"

בדקות האחרונות עלו חברי הכנסת של דגל התורה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, לקראת ההכרעה הגורלית בנושא חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

העלייה למעונו של ראש הישיבה מגיעה לאחר שבועות של דיונים מורכבים בבתי גדולי ישראל, כאשר השאלה המרכזית שעמדה על הפרק היא האם יש טעם להכריע על נוסח החוק כשאין ודאות שהוא יעבור במליאת הכנסת.

חברי הכנסת של דגל התורה סקרו בפני הגר"ד את המצב הנוכחי. יצוין כי בניגוד לדיווחים שונים - ישנה אחדות דעים ושיתוף פעולה בין דגל התורה וש"ס בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות באופן מלא ומוחלט.

ראש הישיבה: "אין יותר גוש"

בהודעת הרשמית נמסר כי ראש הישיבה הורה לחברי הכנסת של דגל התורה: אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג "גוש" אינו קיים מבחינתנו יותר.

מלבד הודעת 'בית הרב', הגר״ד לנדו הפקיד בידיו של יו״ר דגל התורה ח"כ משה גפני מכתב בכתב ידו עם נוסח ההודעה על כך שאין יותר גוש הימין.

יצויין כי החוק לפיזור הכנסת מטעם סיעת יש עתיד (״ביחד״) הונח על שולחנה של הכנסת וישובץ בסדר יומה של הכנסת בשבוע הבא. אליה ככל הנראה יצטרפו המפלגות החרדיות, כהוראת הגר"ד. אך יתכן כי יגישו הצעת חוק לפיזור הכנסת באופן עצמאי.

למרות השמועות על מחלוקות פנימיות, קיימת אחדות דעים מלאה ושיתוף פעולה הדוק בין 'דגל התורה' לש"ס. שתי המפלגות פועלות בתיאום מוחלט בנוגע למעמדם של בני הישיבות, ורואות בעין אחת את הצורך בנקיטת צעדים חריפים מול הממשלה שלא מצליחה לספק פתרונות.

נתניהו: אין רוב לחוק

הפגישה במעונו של ראש הישיבה התקיימה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר לדגל התורה כי אין לו רוב להעברת חוק הגיוס בכנסת. בכיר בסיעה מסר כי נתניהו הודיע בצורה ברורה שהוא אינו מעוניין לקדם את החוק לפני הבחירות, וכי יש להסדיר את הסוגיה מיד לאחר הבחירות.

גורם בכיר בש"ס הבהיר הבוקר את מורכבות המצב: "איך שזה נראה כעת, לנתניהו תהיה בעיה גדולה להביא את הרוב הדרוש להעברת החוק, יש יותר מידי 'מורדים' בתוך הקואליציה".