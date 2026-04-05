חברי מועצת עיריית בני ברק מ'דגל התורה' עלו למעונו של חבר המועצת הגר"י זילברשטיין ושמעו דברים חוצבי להבות על חובת קידוש השם • "רבי דוב לנדו הוא מתנת אלוקים, הוא לא מפחד מאף אחד - אבל עלינו לדבר יפה גם לשונאים" • הסיפור המדהים על השכן ה"אפיקורס" מרמת חן שהחל להדליק נרות חנוכה בזכות ה"שלום עליכם" של הרב, וההשוואה המפתיעה להנהגתו של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל • האזינו לדברים באדיבות קו 'שיח יצחק' (חרדים)
כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
ראש עיריית בית שמש הפתיע אחרי הבחירות והחליט לבחור דווקא במנכ"ל חילוני, לאחר שהמנכ"ל עזב את התפקיד בשל התמודדות לראשות עיריית עכו, החליט גרינברג לבחור מנכ"ל מתוך הבית - דגל התורה | כל הפרטים (חדשות חרדים)
בכירים בסיעה הליטאית מבהירים כי לא התקבלה כל הוראה מבתי גדולי ישראל להתנגד לחקיקת חוק הגיוס: "להיפך, הדרישה מאיתנו להמשיך בכל הכוח בניסיון להשיג חוק גיוס מוסכם שיפסיק את מעצרי תלמידי הישיבות" | השיחות עם הייעוץ המשפטי לכנסת לא מתקדמות ונוקדות המחלוקת עוסקות גם בשאלת הפיקוח | ראש הישיבה הגר"ד לנדו: "אפילו בן ישיבה אחד לא יילך לצבא" (חרדים)
מליאת הכנסת אישרה את פיצול חוק ההסדרים לדיונים בוועדות הכנסת, לקראת הכנתם לקריאה השנייה והשלישית | 60 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, אל מול 56 מתנגדים | יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע מוקדם יותר הערב כי "למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד" (בארץ)
הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס (חדשות חרדים)
ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)
בפגישה שנערכה בין אריאל אטיאס והנהלת הקואליציה ליועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, התברר כי ישנם קשיים סביב העברת חוק הגיוס, לאור שינויים שמבקשת היועמ"שית להכניס בחוק | בעקבות כך הודיעו דרעי וגפני לא יסכימו להעברת התקציב, מה שהוביל לדחיית ההצבעה על תקציב המדינה ליום רביעי (בארץ)
יומיים לפני ההודעה הדרמטית על הדיל שנפתר בין ראש הממשלה נתניהו ובין חבר הכנסת ישראל אייכלר, חתמו הדיינים הבוררים בדיון הסוער שבין דגל התורה ואגודת ישראל על הסכם הרוטציה ושיבוץ הנציגים בכנסת - כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו בכנסת | אנו חושפים לראשונה קטעים מפסק הדין (אקטואליה)
יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה בריאיון ראשון מזה זמן, ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לצד עצירת התקציבים ומעצר לומדי התורה | העתירה של יאיר לפיד נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והדרישה לפיקוח על לימודי הליבה | הריאיון המלא והמקיף (חדשות חרדים)
המרוץ לפיצול סמכויות הייעוץ המשפטי בעיצומו - האם אנחנו עדים לשבירת הכלים האחרונה במגרש הפוליטי? | בין דילים פוליטיים חסויים לרפורמות, מוסד היועמ"ש עומד בפני צומת גורלי | ועד כמה כל זה קשור לחוק הגיוס ומשפט נתניהו? (מגזין בבלי)
במהלך כינוס של המועצות הדתיות, בהשתתפות יו"ר ש"ס אריה דרעי, הוזמן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לשאת דברים ובמהלך נאומו יצא מגדרו ושיבח את דרעי: "מזלנו שהוא נמצא ליד ההגה, מנהיג אמיתי שיש לו שיקול דעת ואחריות, ואני חושב שכולם שותפים לזה" (חדשות חרדים)
חילופי המהלומות בין ש"ס ו'דגל התורה' סביב הקרב על המועצה הדתית בירושלים - נמשכת הבוקר | לאחר שח"כ מלכיאלי האשים את ח"כ גפני בחבירה לשונאי הדת והביע ספק ב"שיקול דעתו", מקורבי גפני עולים להתקפה חריפה: "ניסיונות ההכפשות הזולות מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה; כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בכל שירותי הדת" (חרדים, בארץ)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
האופוזיציה העלתה היום חוק פרובוקטיבי שפוגע בתורת ישראל באופן חמור | למרות שהקואליציה התנגדה לחוק, מי שבחר לתמוך בחוק הוא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה | במפלגות החרדיות זועמים על הליכוד ועל אוחנה: "טעות שתמכנו בו ליו"ר הכנסת" (חדשות חרדים, כנסת)
גורם בכיר בסיעת 'דגל התורה' אומר ל'בבלי' כי בהוראת גדולי ישראל - הסיעות החרדיות לא יתמכו בחקיקת חוק הגיוס במצב בו היועצת המשפטית של הכנסת לא תגבה את החוק | הבכיר ציין כי בסיעות החרדיות הופתעו לרעה מעמדת היועצת המשפטית של הוועדה: "מתנגדת לסעיפים המרכזיים" (חדשות)
בימיה הסוערים של 'ועדת טל' ביקש ראש הממשלה דאז אהוד ברק, לשמוע את עמדתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הגר"ע יוסף, אך אז הבהיר לו הגר"ע כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ - שהיה כפוף להכרעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן - ומה שהם יכריעו, מקובל עליו, וכך היה כשהוגש החוק (חרדים)
לקראת ההעלאה הצפויה של טיוטת 'חוק הגיוס' לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 'בבלי' חוזר אל הדרמה שהתחוללה במעונם של גדולי ישראל, ב'דגל התורה' ובש"ס בשבועות האחרונים במהלכם דנו הרבנים בטיוטה, ירדו לעומקם של פרטים עד אשר נתנו את ההוראה לחברי הכנסת - להתקדם | הפגישות הממושכות, השיחות, ההתייעצויות וההכרעה | שלב אחר שלב (עולם הישיבות)