הרב דב לנדו הוא ראש ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק ומנהיג הציבור החרדי הליטאי. הוא משמש בפועל כמנהיגה הרוחני של מפלגת דגל התורה. הרב לנדו מתגורר בגבעת סלבודקה בבני ברק, ומוביל את עולם הישיבות הליטאי בישראל. לצד הרב משה הלל הירש, הוא מנהל את ענייניו הרוחניים של המגזר הליטאי.

בתקופה האחרונה, הרב לנדו מוביל את המאבק נגד גזירת הגיוס ועומד בחזית ההתמודדות עם ניסיונות לגייס בני ישיבות לצבא. הוא מסר הוראות ברורות לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים כיצד לנהוג מול רשויות הצבא, תוך הדגשת חשיבות לימוד התורה כמגן על עם ישראל. במכתבים ובשיחות חיזוק, הרב לנדו הבהיר כי "כל היישוב חייב את חייו למי שיושב ולומד" וכי "התורה היא הקנין הרוחני שלנו, ואף אחד בעולם לא יוכל לנתק אותנו מן התורה הקדושה".

הרב לנדו מקיים קשרים הדוקים עם כל גדולי ישראל, הן מהציבור הליטאי והן מהציבור החסידי. הוא נפגש באופן קבוע עם האדמו"רים מגור, מבעלזא, מצאנז ומויז'ניץ, ומוביל יחד איתם את ההנהגה החרדית בישראל. במעונו בגבעת סלבודקה מתקיימות פגישות מכריעות בנושאים המרכזיים העומדים על הפרק, כולל חוק הגיוס, תקציבי עולם התורה והתמודדות עם אתגרי הדור.

בתחום החינוך והלימוד, הרב לנדו מוסר שיעורים עמוקים בישיבת סלבודקה ובישיבות נוספות ברחבי הארץ. הוא מקפיד על סדרי הלימוד בישיבה ומדריך את הבחורים בעמקות התורה. בתקופת המלחמה והמצב הביטחוני, הרב לנדו נותן הוראות מפורטות למוסדות החינוך כיצד להמשיך בלימודים תוך שמירה על בטיחות התלמידים, תוך הדגשת החשיבות של המשך לימוד התורה גם בזמנים קשים.

הרב לנדו מוביל את קרן עולם התורה ויוצא למסעות גיוס כספים בחו"ל, כולל לארצות הברית ולאירופה. במסעות אלו הוא פוגש נגידים ותומכי תורה ומסביר להם את חשיבות התמיכה בעולם הישיבות בישראל. במסגרת המסעות נערכים דינרים מרכזיים ועצרות המוניות בהשתתפות אלפי משתתפים, כאשר הרב לנדו מסביר את המצב בארץ ואת הצורך בחיזוק עולם התורה.

בתחום ההלכה והפסיקה, הרב לנדו עוסק בשאלות מורכבות ומשיב לשאלות הלכתיות מכל רחבי העולם. הוא מקיים דיונים תורניים עם גדולי הדור, כולל דיונים הלכתיים נדירים עם האדמו"ר מצאנז ועם רבנים נוספים. הרב לנדו ידוע בעמקות לימודו ובבקיאותו הרחבה בכל חלקי התורה, והוא משמש כתובת למענה הלכתי לרבנים ולמוסדות תורה רבים.

במישור הפוליטי, הרב לנדו מכוון את פעילות מפלגת דגל התורה ונותן הוראות לחברי הכנסת של הסיעה. הוא קובע את עמדת הציבור הליטאי בנושאים מדיניים ופוליטיים, ומכריע בשאלות הנוגעות להשתתפות בממשלה ולהצבעות בכנסת. בתקופה האחרונה, הרב לנדו הציב דרישות ברורות לממשלה בנוגע לחוק הגיוס, ואף הורה על פרישה מהממשלה במקרים בהם לא עמדו בהתחייבויות כלפי עולם התורה.

הרב לנדו מקפיד על קשר אישי עם תלמידי הישיבות ומשפחותיהם. הוא מקבל בחורים ואברכים במעונו, מעודד אותם בלימוד ומחזק אותם בתקופות קשות. במקרים של מעצרים של בני ישיבות, הרב לנדו שולח מכתבי חיזוק למעוצרים ולמשפחותיהם, ומבהיר להם שהם עומדים במבחן גדול למען כלל ישראל. הוא גם מקיים מפגשים עם ילדי תלמודי תורה ומעניק להם ברכות ועידוד.

בתחום החסד והעזרה לזולת, הרב לנדו ורעייתו הרבנית לנדו מקיימים קשרים עם משפחות נזקקות ומשפחות חטופים. הרבנית לנדו נפגשה עם משפחות החטופים, חיזקה אותן בתפילה ובאמונה, ושלחה מכתבי עידוד לחטופים ששוחררו. הרב לנדו גם מקפיד להשתתף בשמחות של תלמידיו ושל משפחות קרובות, ומעניק להם את ברכתו ואת נוכחותו המחזקת.