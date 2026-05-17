הגר"ד לנדו: "תמכו בפיזור הכנסת ביום רביעי"

בית ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א פרסם הבוקר (ראשון) הודעה רשמית נחרצת לחברי הכנסת של דגל התורה, בה הורה להם שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ביום רביעי הקרוב בהצבעה על פיזור הכנסת.

ההוראה מגיעה על רקע ניסיונות אינטנסיביים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הקואליציה אופיר כץ לעכב את מועד הבחירות ולהרוויח זמן נוסף. כידוע, בימים האחרונים התגברו הלחצים על חברי הכנסת החרדים לאפשר דחייה נוספת של ההצבעה על פיזור הכנסת, תוך הבטחות חוזרות ונשנות להעברת חוק הגיוס.

ההודעה הרשמית מבית ראש הישיבה מבהירה כי חברי הכנסת של דגל התורה קיבלו הוראה ברורה ומפורשת מהמנהיג הליטאי: לא להיגרר למשחקים פוליטיים של הקואליציה ולפעול בהתאם להכרעה הדרמטית שהתקבלה בימים האחרונים.

כזכור, ראש הישיבה הגר"ד לנדו הכריע בשבוע האחרון כי תם עידן שיתוף הפעולה עם גוש הימין-חרדים, לאחר שהגיע למסקנה כי ראש הממשלה אינו עומד בהתחייבויותיו לעולם התורה. במהלך השיחות עם חברי הכנסת, נמסר כי ראש הישיבה הביע את עמדתו בחריפות יוצאת דופן כלפי נתניהו, תוך שימוש במילים חריפות במיוחד.

מחר: דיון בוועדת חו"ב על חוק הגיוס

ההוראה של ראש הישיבה מגיעה ערב דיון חשוב שאמור להתקיים מחר (שני) בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת בנושא חוק הגיוס. הדיון מתקיים כחלק מניסיונות הליכוד למנוע את פיזור הכנסת ולהציג בפני המפלגות החרדיות "התקדמות" בנושא החוק.

אולם בדגל התורה מבהירים כי מדובר ב"פעולות סרק שנועדו להרוויח זמן". בכיר במפלגה הסביר ל'בבלי' כי "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

בכיר באגודת ישראל אישר את הדברים והוסיף בחריפות: "ושוב אין רוב ושוב משקרים את החרדים". הדברים משקפים את תחושת האכזבה העמוקה בקרב הנציגים החרדים מהתנהלות ראש הממשלה.

על פי הנמסר, נתניהו מנסה להרוויח זמן נוסף ולדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית. הבכיר בדגל התורה הסביר: "וככה הרוויח עוד שבוע שבועיים. גם אם ירצו אז להביא חוק לפיזור, ועדת הבחירות לא תתן לקיים כי לא יכולה להתארגן מבחינת לוח זמנים".