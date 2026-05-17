ח"כ משה ארבל מודיע על התפטרותו מהכנסת: אלו הסיבות

ארבל מגיש את התפטרותו

חבר הכנסת משה ארבל מש"ס הודיע היום (ראשון) כי פנה ליו"ר התנועה הרב אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהופנה לדרעי, הודה ארבל על האמון הרב שניתן לו לאורך הדרך ועל ההכוונה הציבורית שקיבל.

"עם קבלת בקשתי לסיים את כהונתי בכנסת ה-25, אני מבקש להודות מעומק הלב למרן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה שליט"א ולכבודו באופן אישי על האמון הרב שנתתם בי לאורך כל הדרך", כתב ארבל במכתבו. חבר הכנסת ציין במכתבו כי הניסיון העשיר של דרעי, החשיבה האנליטית, חכמת החיים והמסירות האינסופית למען כלל ישראל מהווים עבורו מקור השראה יומיומי. "תודה מעומק לב על הגיבוי המלא ועל העמידה האיתנה לצד ההחלטות שקיבלתי במהלך שנים משמעותיות אלו", הוסיף. ארבל הבהיר כי רואה זכות עצומה להמשיך ולפעול לאורם של ערכי תנועת ש"ס, ולהמשיך להיות משרת ציבור גם מחוץ לכנסת. "מתוך שאיפה לפעול לשגשוגה של מדינת ישראל ושל תנועתנו הקדושה תנועת ש"ס ולפעול לאחדות העם ולקדש שם שמים", נכתב במכתב.

המכתב של ארבל ליו"ר ש"ס אריה דרעי

מלול ייכנס במקומו

על פי הנתונים, חבר הכנסת ארז מלול צפוי להיכנס לכנסת במקומו של ארבל לאחר השלמת ההליכים הפורמליים. מלול, שהיה הבא ברשימת ש"ס בבחירות האחרונות, יצטרף לסיעה בתקופה סוערת זו בעקבות ההחלטה על פיזור הכנסת.

יצוין כי ההתפטרות מגיעה בתקופה בה ש"ס נערכת למערכת בחירות חדשה, לאחר שהמפלגות החרדיות הודיעו על תמיכה בפיזור הכנסת בעקבות אי קידום חוק הגיוס. כפי שדיווחנו, בטור המערכת בעיתון 'הדרך' של ש"ס צוין כי התנועה תשוב לכנסת הבאה "בהרכב חדש".

יו״ר ש״ס אריה דרעי הגיב להודעתו של ארבל, וכתב:

״ח״כ משה ארבל הוא מבניה היקרים של מהפכת ש״ס, שצמח מתוך מערכת החינוך של התנועה. במשך שנים רבות פעל במסירות למען התנועה והציבור, ובמהלך עבודתו לצדי במשרד הפנים גילה נאמנות, כישרון ויכולות מרשימות, שבאו לידי ביטוי גם בתפקידיו כחבר כנסת וכשר בממשלה.

קיבלתי את בקשתו לפרוש מהכנסת מטעמים אישיים ששטח בפניי. לצד זאת, הודיע כי הוא נכון להמשיך ולסייע לתנועה בכל דרך שיידרש, ואני מקווה להמשיך להיעזר בו ולהטיל עליו משימות בקרוב.

אני מודה לח״כ ארבל על תרומתו ופעילותו הברוכה, ומברך אותו שבכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ויזכה לראות נחת יהודי מכל יוצאי חלציו.

המכתב של משה ארבל ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה

הסיבות שציין ארבל במכתב: "מתוך רצון להקדיש זמן למשפחתו, ללימוד תורה ולסיום הדוקטורט במשפטים".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיב לו: "קיבלתי בצער את המכתב"

ארבל ציין שימשיך לשרת את הציבור גם מחוץ לכנסת.

את המכתב חתם ארבל: "שהכנסת תזכה להסיר את גורמי הפירוד, לסלק המחיצות המבדילות ולגרש שנאת חינם מתוכנו, שנזכה לכבד איש את רעהו ונהיה מתונים זה לזה".