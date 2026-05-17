בהתפתחות דרמטית שעלולה להשפיע על אלפי משפחות חרדיות, הבהירה היועצת המשפטית לממשלה כי ביטול ההנחה בתוכנית 'דירה בהנחה' מחייבי גיוס עשוי לחול באופן רטרואקטיבי - גם על מי שכבר זכו בהגרלות קודמות אך טרם חתמו על חוזה לרכישת הדירה.
המשמעות המעשית היא שצעירים חרדים שזכו בהגרלות שהתקיימו בעבר, ואף החלו בהליכי רכישה, עלולים למצוא עצמם מחוץ לתמונה - אלא אם יסדירו את מעמדם הצבאי מול צה"ל. ההבהרה המשפטית מגיעה בעקבות ההחלטה הסופית של מועצת רמ"י לשלול את ההטבה מחייבי גיוס, והיא מעלה שאלות משפטיות מורכבות לגבי תחולת הכללים החדשים.
דיון דחוף בהקדם האפשרי
במכתב חתום על ידי ד"ר גיל לימון, עו"ד - המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, נכתב במפורש: "באשר להגרלות שהתקיימו בעבר - יש לקבוע מה דינם של חייבי גיוס שהשתתפו או זכו בהגרלות עבר וטרם חתמו על חוזה לרכישת דירה, ביחס להחלת תנאי הסף לזכאות בדבר הסדרת מעמד אל מול הצבא".
על פי המכתב, "נושא זה מעלה שאלות משמעותיות, אשר בעיקרן משפטיות". כדי להכריע בסוגיה המורכבת, הודיע הייעוץ המשפטי כי "אנו נקיים דיון בעניין שאליו יוזמנו גורמי המקצוע הרלוונטיים שיוכלו להציג את החלופות האפשריות, על מנת לקבל הכרעה בנושא". הדיון, כך צוין, "יתקיים בהקדם" והגורמים הרלוונטיים יעודכנו בהכרעה.
מכה קשה לאלפי משפחות
ההבהרה המשפטית מגלה עד כמה מכת ביטול ההנחה היא דרמטית עבור אלפי צעירים חרדים. בהגרלות שהתקיימו בחודשים האחרונים זכו אלפי משפחות חרדיות, רבות מהן החלו בהליכי רכישה ואף השקיעו כספים בתכנון ובהכנות - אך טרם הגיעו לשלב חתימת החוזה הסופי.
כידוע, תהליך רכישת דירה בתוכנית 'דירה בהנחה' כולל מספר שלבים: זכייה בהגרלה, קבלת הודעה על הזכייה, בדיקות משפטיות, תכנון מימון - ורק בשלב מאוחר יותר חתימה על חוזה הרכישה עם רשות מקרקעי ישראל. משפחות רבות נמצאות כעת בשלבי ביניים אלו, ועלולות למצוא עצמן מחוץ לתמונה.
הרקע: שלילת ההנחה מחייבי גיוס
ההבהרה המשפטית מגיעה בעקבות החלטת מועצת רמ"י לשלול לראשונה את הטבת 'דירה בהנחה' מחייבי גיוס. על פי ההחלטה שאושרה, בהגרלות הקרובות יוקצו 50% מהדירות למשרתי מילואים פעילים בלבד, ו-50% הנותרים לציבור הרחב - אך בכפוף להסדרת המעמד מול צה"ל.
המהלך מגיע בעקבות הנחיה נחרצת של היועצת המשפטית לממשלה, שדרשה מרמ"י ליישם באופן מיידי את פסק דין בג"ץ האוסר על הכללת לומדי תורה בהגרלות הדיור. על פי הדרישה המשפטית, רמ"י אינה רשאית לגרור רגליים והיא מחויבת לקבל החלטות אופרטיביות שיאפשרו את שלילתה המיידית של הזכות להשתתף בתוכניות הדיור.
כדי להבטיח יישום מהיר, הוצע מתווה לפיו כלל המתמודדים בהגרלות הקרובות יידרשו לחתום על תצהיר שבו הם מבהירים האם הסדירו כדין את מעמדם הצבאי מול רשויות צה"ל. השאלה המשפטית המורכבת היא האם מתווה דומה יחול גם על זוכים בהגרלות קודמות שטרם חתמו על חוזה.
חוסר וודאות משפטי
נכון לעכשיו, קיים חוסר וודאות משפטי לגבי גורלם של אלפי זוכים בהגרלות קודמות. מצד אחד, הם זכו בהגרלה לפי הכללים שהיו בתוקף באותה עת. מצד שני, הם טרם חתמו על חוזה מחייב, ולכן ניתן לטעון שהזכייה טרם התגבשה באופן סופי.
