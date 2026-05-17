בהתפתחות דרמטית שעלולה להשפיע על אלפי משפחות חרדיות, הבהירה היועצת המשפטית לממשלה כי ביטול ההנחה בתוכנית 'דירה בהנחה' מחייבי גיוס עשוי לחול באופן רטרואקטיבי - גם על מי שכבר זכו בהגרלות קודמות אך טרם חתמו על חוזה לרכישת הדירה.

המשמעות המעשית היא שצעירים חרדים שזכו בהגרלות שהתקיימו בעבר, ואף החלו בהליכי רכישה, עלולים למצוא עצמם מחוץ לתמונה - אלא אם יסדירו את מעמדם הצבאי מול צה"ל. ההבהרה המשפטית מגיעה בעקבות ההחלטה הסופית של מועצת רמ"י לשלול את ההטבה מחייבי גיוס, והיא מעלה שאלות משפטיות מורכבות לגבי תחולת הכללים החדשים.

דיון דחוף בהקדם האפשרי

במכתב חתום על ידי ד"ר גיל לימון, עו"ד - המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, נכתב במפורש: "באשר להגרלות שהתקיימו בעבר - יש לקבוע מה דינם של חייבי גיוס שהשתתפו או זכו בהגרלות עבר וטרם חתמו על חוזה לרכישת דירה, ביחס להחלת תנאי הסף לזכאות בדבר הסדרת מעמד אל מול הצבא".

על פי המכתב, "נושא זה מעלה שאלות משמעותיות, אשר בעיקרן משפטיות". כדי להכריע בסוגיה המורכבת, הודיע הייעוץ המשפטי כי "אנו נקיים דיון בעניין שאליו יוזמנו גורמי המקצוע הרלוונטיים שיוכלו להציג את החלופות האפשריות, על מנת לקבל הכרעה בנושא". הדיון, כך צוין, "יתקיים בהקדם" והגורמים הרלוונטיים יעודכנו בהכרעה.

מכה קשה לאלפי משפחות

ההבהרה המשפטית מגלה עד כמה מכת ביטול ההנחה היא דרמטית עבור אלפי צעירים חרדים. בהגרלות שהתקיימו בחודשים האחרונים זכו אלפי משפחות חרדיות, רבות מהן החלו בהליכי רכישה ואף השקיעו כספים בתכנון ובהכנות - אך טרם הגיעו לשלב חתימת החוזה הסופי.

כידוע, תהליך רכישת דירה בתוכנית 'דירה בהנחה' כולל מספר שלבים: זכייה בהגרלה, קבלת הודעה על הזכייה, בדיקות משפטיות, תכנון מימון - ורק בשלב מאוחר יותר חתימה על חוזה הרכישה עם רשות מקרקעי ישראל. משפחות רבות נמצאות כעת בשלבי ביניים אלו, ועלולות למצוא עצמן מחוץ לתמונה.