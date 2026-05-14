הגאון רבי יצחק אדלשטיין נבחר לרב רמת השרון בעקבות אביו זצ"ל

רגע היסטורי ומרגש נרשם היום (חמישי) בעיריית רמת השרון, כאשר ועדת הבחירות הכריזה חגיגית על מינויו של הגאון רבי יצחק אדלשטיין לתפקיד רב העיר. המינוי, שזכה לתמיכה רחבה של חברי הגוף הבוחר, מסמן את המשך השושלת המפוארת של משפחת אדלשטיין בהנהגה הרוחנית של העיר היוקרתית.

הגר"י אדלשטיין, מרבני רמת השרון, נכנס היום לנעליו הגדולות של אביו הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, שהנהיג את העיר עשרות שנים. הבחירה התקבלה בתמיכה מובהקת של ראש העיר יצחק רוכברגר, המעיד על האמון הרב שרוחש הציבור המקומי לדמותו התורנית והציבורית של הרב. ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס בירך על תוצאות הבחירות והתייחס לפעילות המפלגתית שהובילה למינוי. הוא ציין כי המהלך התאפשר הודות למאמצים לחיזוק שירותי הדת באזור. בכי תמרורים וניגוני יום כיפור; המונים ליוו למנוחות את הרבנית הצדקנית ממעז'בוז ע"ה חיים רוזנבוים | 17:25 בדבריו מסר ח"כ מלכיאלי, "הודות לפעילותו של יו"ר ש"ס אריה דרעי מהפכת שירותי הדת ממשיכה גם בישובי השרון עם בחירתו של הרב אדלשטיין אשר נבחר למלא מקום אביו הגדול זצ"ל, תנועת ש"ס תמשיך להוביל את השמירה על צביונה היהודי של המדינה". הגר"י אדלשטיין ידוע בעולם התורה כתלמיד חכם מופלג ובעל שיעור קומה תורנית גבוהה. בשנים האחרונות הוא משמש כאחד מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה', מוסד תורני מוביל המושך אליו תלמידים רבים. במקביל, הוא מכהן כרב קהילת 'ישראל הצעיר' ברמת השרון, שם זכה להערכה רבה בזכות נועם הליכותיו ויכולתו לחבר בין קהלים שונים. המינוי מגיע לאחר תקופה של ציפייה והליכים מורכבים, כפי שמקובל בבחירות לרבנות ערים. חברי הגוף הבוחר, שהתכנסו בבניין העירייה, העניקו את אמונם בהגר"י אדלשטיין והכירו ביכולתו להוביל את המערכת הרוחנית של העיר בדרך של קידוש השם.

הילולת הגר"י אדלשטיין זצ"ל ( צילום: יצחק ורדי )

המשך שושלת מפוארת

הגר"י אדלשטיין הוא בנו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, שכיהן כרב רמת השרון והיה דמות מרכזית בעולם התורה. הגר"י אדלשטיין זצ"ל נפטר לפני מספר שנים, והותיר אחריו מורשת תורנית עשירה וקהילה שגדלה והתפתחה תחת הנהגתו. יום ההילולא שלו, שחל בכ"ז שבט, מציין את הקשר העמוק בין המשפחה לעיר רמת השרון.

כזכור, המונים פקדו את ציונו של הגר"י אדלשטיין זצ"ל לרגל יום ההילולא, כאשר בנו הגר"מ שמואל אדלשטיין עבר לפני התיבה ועורר את הקהל לישועת הכלל והפרט. אותו רגע מרגש הדגיש את המשכיות הדורות ואת הקשר המיוחד שבין המשפחה לקהילה.

המינוי של הגר"י אדלשטיין מצטרף לשורת מינויי רבנים שהתבצעו לאחרונה ברחבי הארץ, במסגרת מדיניות המשרד לשירותי דת לאיוש תפקידי רבני ערים במינויי קבע. בקרית אונו נבחר הרב יצחק ורדי לתפקיד רב העיר, ובנוף הגליל מונה הרב מנחם מענדל נחשון. מינויים אלו נועדו להעניק יציבות רוחנית לערים ולשפר את איכות שירותי הדת לתושבים.

ראש העיר יצחק רוכברגר בירך על המינוי והביע את תמיכתו המלאה בהגר"י אדלשטיין. התמיכה הרחבה שזכה לה הרב מצד הנהגת העיר והגוף הבוחר מעידה על האמון הרב ביכולתו להוביל את המערכת הרוחנית בעיר ולהנגיש יהדות לכלל התושבים.

המינוי צפוי לפתוח דף חדש בהנהגה הרוחנית של רמת השרון, כאשר הגר"י אדלשטיין מביא עמו את המורשת התורנית של אביו זצ"ל, יחד עם גישה מודרנית ויכולת לחבר בין קהלים שונים. תושבי העיר מצפים לראות את המשך הדרך שהתווה אביו, תוך התאמה לצרכים המשתנים של הקהילה.

יצוין כי הגר"י אדלשטיין הוא בעל משפחה מבורכת, וכפי שדווח בעבר, ערך ברית מילה לבנו בבני ברק בהשתתפות רבנים ואישי ציבור רבים. הסנדקאות כובד אז הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, והברכות נישאו על ידי הגאון רבי שלמה אדלשטיין.

המינוי מתקבל בברכה בקרב עולם התורה והציבור החרדי, המצפים לראות את המשך ההנהגה התורנית המסורתית ברמת השרון. הגר"י אדלשטיין צפוי להיכנס לתפקידו בקרוב, ולהתחיל בעבודה המבורכת של הנהגת הקהילה והנגשת היהדות לכלל התושבים.