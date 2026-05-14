חשיפה: ישיבת הקיבוץ החדשה - שאי אפשר להתקבל אליה | מעייריב

פרסום ראשון: הגאון רבי חיים קליין, מוותיקי הר"מים בישיבת קריית מלאכי בראשות הגאון רבי יהודה עמית, פותח אחרי חג השבועות ישיבת קיבוץ חדשה שתעמוד בראשותו במקביל לתפקידו כר"מ בישיבת קריית מלאכי.

שמה הרשמי של הישיבה הוא "נתיבות מאיר" אולם ברחוב היא נקראת כבר עתה "קיבוץ הרב קליין". מה שמייחד את הישיבה החדשה שקיבלה את ברכת הדרך מראש הישיבה הגר"י עמית, זו העובדה כי לישיבה לא ניתן בכלל להתקבל... אז עבור מי מיועדת הישיבה? צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

המסרים הסותרים

למרות ההצהרות הברורות של ש"ס כי בנושא חוק הגיוס הם הולכים יד ביד עם מפלגת דגל התורה, דובר המפלגה אשר מדינה מפזר מסרים מעט שונים: לדבריו של מדינה, ש"ס עדיין מחוייבת לגוש הימין בראשות נתניהו. תוסיפו לזה את העובדה שפיזור הכנסת נעשה על ידי מפלגת הליכוד יחד עם המפלגות החרדיות, ותקבלו בלגן שלם. מי נגד מי? איצלה כץ עושה לכם סדר במהדורת מעייריב שלפניכם.

חוליה חדשה בשושלת

ועדת הבחירות לרב העיר רמת השרון הכריזה היום על מינויו של הגאון רבי יצחק אדלשטיין, בנו של רבה המיתולוגי של רמת השרון הגאון רבי יענק אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, לתפקיד רב העיר. המינוי, שזכה לתמיכה רחבה של חברי הגוף הבוחר, מסמן את המשך השושלת המפוארת של משפחת אדלשטיין בהנהגה הרוחנית של העיר היוקרתית. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

גזירת הברית באירופה

סערת חופש הדת באירופה עולה מדרגה: המוהל המפורסם מארצות הברית, רבי מרדכי צבי סולומון, מצא את עצמו בתקופה האחרונה בפעם השלישית מאחורי סורג ובריח בשווייץ, בשל קיום מצוות ברית מילה. הרב סולמון נעצר על ידי המשטרה המקומית בעוון עריכת ברית מילה בבית פרטי, במה שנראה כחלק מגל רדיפה משפטי המתפשט במדינה. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

כל נדרי על הקבר הפתוח

המונים ליוו היום למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת רחל רוזנבוים ע"ה, אשת האדמו"ר ממעז'בוז' ובתו של האדמו"ר מראחוב, שנפטרה אתמול אחרי מחלה קשה כשהיא בת 38 בלבד בפטירתה.

במעמד הקבורה היו רגעים מרטיטים: האדמו"ר פתח בדברים וחשף את בקשתה האחרונה של הרבנית הצדקנית ע"ה, שביקשה במפורש שבשעה שגופה ייטמן בעפר, יזמרו הנוכחים יחדיו את הניגון המרטיט מליל יום הקדוש - נוסח פיוט 'כל נדרי'. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.