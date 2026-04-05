חג של התעלות בלב השומרון, תושבי העיר עמנואל זכו השנה לאורח רם מעלה, האדמו"ר ממעז'בוז', שהגיע לשהות בעיר במהלך ימי חג הפסח | כידוע, האדמו"ר נוהג מדי חג ומועד לצאת אל מחוץ למעונו הקבוע ולשהות יחד עם חסידיו בערים ובישובים שונים ברחבי הארץ, מתוך מטרה להפיץ את אור החסידות | במהלך ימי החג ובשבת חול המועד, נהרו המוני החסידים לצד תושבי עמנואל לחסות בצילו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
ברוב שרעפי קודש האדמו"ר ממעז'יבוז' הגיע אמש (רביעי) לאפיית מצות מצווה בהידור רב לקראת חג הפסח | האדמו"ר עסק במלאכת המצות בלהבת אש קודש, החל משלב הלישה ועד להכנסתן והוצאתן מהתנור הבוער, כשהוא לבוש בבגדי שבת לתפארת | עם סיום עבודת הקודש, הפריש האדמו"ר חלה כדין וכהלכה | במהלך המעמד, הצטרף לאפייה גם אביו של האדמו"ר, האדמו"ר מראחוב, שנטל חלק במלאכה מתוך חיבה של מצווה ובהתלהבות דקדושה (חסידים)
בזמן שאלפי נוסעים נותרו ללא מענה עקב סגירת נתב"ג בצל מבצע 'שאגת הארי', בחר האדמו"ר ממעז'בוז בנתיב עוקף ומפותל כדי לחגוג את ימי הפורים במחיצת חסידיו | הרבי ינחת בשארם א-שייח שבמצרים, משם יעשה את דרכו היבשתית דרך מעבר אילת לאיתן מושבו בפתח תקווה | בחסידות נערכים בכוננות שיא לקבלת הפנים (חסידים)
חסידי ואוהדי חצה"ק מעז'בוז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של האדמו"ר בעיה"ק ירושלים כמאמר המשנה במסכת כתובות: 'הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם' | בצאת החג זכו החסידים להתברך מהאדמו"ר בסיום טיש נעילת החג המרומם (חסידים)
עטור בבגדי שבת לתפארה ואף בכיפת כסף מהודרת, אפה האדמו"ר ממעזבוז' את המצות לקראת החג הקרב ובא בכל דקדוקי ההלכה והכוונות הטמירות אשר סודותיהם ידועים רק ליודעי ח"ן | הרבי עסק פיזית בכל מלאכת האפייה ואף רץ עם מקל המצות בידו אל עבר התנור הבוער מתוך להבת אש קודש (חסידים)