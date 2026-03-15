לראשונה בעיר התורה: פגיעה ישירה של טיל - פצוע בינוני פונה מהזירה | ראש הממשלה מתייחס לסרטוני ה-AI: מציג את כפות ידיו | דאגה באנטוורפן: מפלס האנטישמיות עולה - ההגנה יורדת | שימו לב אל הנשמה: ראש הישיבה במסר לבחורי הישיבות בגלל הפרשייה העצובה במגזר | אבל כבד: הגר"מ טופיק זצוק"ל - סיקור נרחב וקווים לדמותו | שאגת הארי היום הששה עשר: יומן מלחמה (מעייריב)
משרד ההגנה של בלגיה ערך בסוף השבוע שעבר סיור במפעל הגדול ביותר לייצור נשק ותחמושת בבלגיה - HERSTAL FN | הסיור יועד לנספחים צבאיים שמוצבים בבריסל, בהם גם נספח צה"ל לבלגיה, אל"ם משה טטרו | נוכחותו בסיור גררה מחאה מצד עובדי המפעל, שפתחו בשביתה כללית ועצרו את העבודה במפעל ל-24 שעות (בעולם)
מיצג רחוב מזעזע שנצפה בבלגיה מציג את טבח השבעה באוקטובר מזווית המחבלים, באופן המסביר את "הסיבות" לטבח שביצעו בבוקר שמחת תורה | במיצג נראות דמויות אזרחיות שוכבות על הרצפה מכוסות ב"דם", בעת ששחקנים המוצגים כמחבלים מבצעים "ירי" | ההמון נשמע מריע למול המיצג האנטישמי (חדשות)