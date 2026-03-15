גדולי הרבנים שבים ומדגישים כי אין לסמוך על הנס וכי גם בבני ברק עלול להתרחש אסון חלילה. במהלך היום - פצצת מצרר פגעה פגיעה ישירה בבניין בגורים בעיר התורה - פצוע בינוני פונה מהזירה לאיכילוב. כל הפרטים מהאירוע שהסעיר את בני ברק כולה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

10 אצבעות לו יש

רה"מ נתניהו מדרש להפריך את הסרטון הויראלי שהציג אותו כדמות AI בעלת 6 אצבעות בכף ידו. נתניהו הבהיר כי הוא חי - אך "מת על קפה". רה"מ השתבח באזרחי ישראל וכינה את התנהלותם כ"פנטסטית". כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אנטישמיות באנטוורפן

ימים לא פשוטים עוברים על הקהילה היהודית באנטוורפן, ברקע המלחמה האזורית במזרח התיכון. צעיר חסידי הותקף באלימות קשה בעת שצעד לתומו ברחוב ביום שישי האחרון. התוקף, צעיר בעל חזות ערבית, התנפל על החסיד, הכה אותו באגרוף עוצמתי לתוך גופו תוך שהוא מטיח קללות קשות נגד יהודים ומדינת ישראל. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

שימו לב אל הנשמה

ברקע הסערה שפוקדת את עולם הישיבות הליטאי (מבלי להכנס לפרטים) - ראש ישיבה שהתייעצנו איתו ביקש ממנו לנצל את הבמה המכובדת של "מעייריב" ולהעביר מסר ברור לתלמידי הישיבות. המסר המלא בכתבת הווידאו שלפניכם.

זקן הדיינים איננו

עולם הרבנות והדיינות איבד בשבוע שעבר את אחד מעמודי התווך שלו, זקן הדיינים הספרדים הגאון רבי משה טופיק זכר צדיק וקדוש לברכה, שהזדכך בייסורים בתקופה האחרונה. הרב טופיק כיהן עשרות שנים בבתי הדין באשדוד, תל אביב, אשקלון וירושלים, ובשיאו כיהן בבית הדין הגדול. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

שאגת הארי - היום הששה עשר

בעוד חיל האוויר משלים מאות גיחות תקיפה בעומק איראן ולבנון, בישראל מתייחסים לדיווחים על מחסור במיירטים ומבהירים: המלאים המבצעיים מוכנים להמשך הלחימה. בזירה הצפונית, המערכה עולה מדרגה. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על יממה קשה עם עשרות הרוגים ותקיפות נרחבות בצידון, ביירות ובקעת הלבנון. היומן המלא - בכתבת הווידאו שלפניכם.