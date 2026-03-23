גדולי ישראל לצד אישי ציבור בכירים נהרו בשבוע האחרון לנחם את הגאון רבי אליהו טופיק, ראש ישיבות 'באר יהודה' שישב שעה על פטירתו של אחיו, זקן הדיינים, הגאון רבי משה טופיק זצ"ל | רבנים נוספים שלא יכלו להגיע אישית שלחו מכתבי תנחומים | הרבנים העלו את זכרו של הרב המנוח את מפעליו הכבירים לתורה ועבודה, שהותיר אחריו ירושה נחלה לדורות (חרדים)
המוני בני ירושלים של מעלה, ועל צבאם גדולי תורה ליוו בסוף השבוע למנוחות את הגאון רבי משה טופיק זצ"ל, מזקני וחשובי הדיינים, שנפטר בגיל 90 | סמטאות סנהדריה התמלאו בתחושת יתמות עם פרידתה של העיר מאחת מדמויותיה המפוארות | עדשת המצלמה של ש.פ.ה. קלטה את רגעי השבר וההספדים, בגלריה דומעת ומטלטלת ממסע ההלוויה והקבורה (חרדים)
עולם התורה וההלכה מתעטף באבל עם פטירתו של הגאון רבי משה טופיק זצ"ל, מחברי בית הדין הרבני הגדול ואב"ד ירושלים, שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 90 • היה מתלמידיו המובהקים של מרן הגר"ע עטיה ב'פורת יוסף' וזכה להערכה עצומה ממרן הגר"ע יוסף ומרן הגרי"ש אלישיב • הלווייתו תצא היום בצהריים מסנהדריה (דיין האמת)