מהלך תמוה: גדי איזנקוט לא מכיר את רשימת המועמדים שלו?

בעוד נפתלי בנט ויאיר לפיד קוראים לראש מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט להצטרף למפלגת 'ביחד' שהוקמה עם איחודם, נראה שהרמטכ"ל לשעבר מנסה לשחזר הצטרפויות חדשות למפלגתו. יומיים בלבד לאחר שהודיע על צירופו של ראש אגף התקציבים לשעבר שאול מרידור, הודיע איזנקוט הבוקר (חמישי) על הצטרפותה של עו"ד ענבר יחזקאלי למפלגתו.

"מביאה מומחיות וניסיון רב שנים"

על פי הודעת מפלגת 'ישר!', עו"ד יחזקאלי בת ה-48, ירושלמית ואם לשניים, מילאה שורת תפקידים במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים. "עו"ד יחזקאלי מביאה עימה מומחיות וניסיון רב שנים בתחומי הטיפול בפוסט טראומה, רווחה, מאבק באלימות במשפחה וקידום אוכלוסיות מוחלשות", נמסר בהודעה.

במסגרת ההודעה צוין כי יחזקאלי מביאה ניסיון עשיר של למעלה משני עשורים בהובלת רפורמות ותהליכים מורכבים בממשלה ובמגזר השלישי, בעולמות החינוך, הבריאות, הרווחה והתעסוקה, בדגש על צמצום פערים בקרב אנשים עם מוגבלות, קשישים, עולים חדשים, החברה הערבית, ומאבק באלימות.

איזנקוט: "שיקום לאומי אדיר"

יו"ר המפלגה גדי איזנקוט בירך על המהלך וציין כי לאחר שנתיים וחצי של מלחמה, ישראל ניצבת מול אתגר שיקום לאומי אדיר הכולל את הלוחמים, נכי צה"ל, המשפחות השכולות ותושבי הצפון והדרום. לדבריו, יחזקאלי מביאה עמה הבנה עמוקה ויכולת ביצוע שתאפשר להעניק מענה עמוק להשלכות הנפשיות של המלחמה על פי יעדים ברורים.

יחזקאלי עצמה הדגישה עם ההצטרפות כי עשרות אלפי ישראלים נוספו למעגל הטראומה וזכאים לטיפול הטוב ביותר, והצהירה כי היא מחויבת לבנות מחדש את המערכות שהוזנחו ולפעול עבור אלו שזקוקים לממשלה שתראה אותם ותילחם על שיקומם.