בשעה שהיועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, מקדמת סנקציות כלכליות חריפות נגד המגזר החרדי בעקבות פקיעת חוק הגיוס, שיגר השבוע ארגון לוחמי המילואים 'דור הניצחון' מכתב התראה דחוף לבכירי מערכת הביטחון והממשלה. המכתב, שנשלח באמצעות משרד עורכי הדין מירון, בן ציון ופריבס, דורש להחיל את חובת הגיוס ואמצעי האכיפה הכלכליים על כלל האוכלוסייה - כולל המגזר הערבי.

הפנייה הדרמטית הופנתה לפורום המקבל את ההחלטות הבכיר ביותר בישראל: מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס, היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר הביטחון ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל רא"ל איל זמיר. הדרישה המרכזית: יישום מלא ואקטיבי של חוק שירות ביטחון על ערביי ישראל, והפסקת הזרמת תקציבים והטבות למי שאינו משרת ואינו מחזיק בפטור כדין. "אנומליה פסולה": אכיפה סלקטיבית נגד חרדים בלבד הטיעון המשפטי של הארגון נשען על פסיקות בג"ץ האחרונות (בג"ץ 6198/23 ובג"ץ 41938-08-24), אשר קבעו באופן נחרץ כי הרשות המבצעת אינה מוסמכת לפטור קבוצות רחבות מגיוס ללא חקיקה מפורשת. עורכי הדין איתמר מירון וירין ראובן מצביעים על מה שהם מכנים "אנומליה פסולה": בעוד שהיועמ"שית מקדמת סנקציות כלכליות חריפות ועצירת תקציבים נגד המגזר החרדי, היא נמנעת מנקיטת צעדים דומים כלפי המגזר הערבי. "לא ניתן להשלים עם מצב שבו היועמ"שית מחמירה עם קבוצה אחת ומשתמטת מאכיפה על קבוצה שנייה", נכתב במכתב. "החוק אינו מבחין בין דת, גזע או לאום. צווי הגיוס הכלליים חלים על כלל האזרחים בתאריכי לידה מסוימים, אך המדינה נמנעת ממימושם במגזר הערבי משיקולי מדיניות שאינם מעוגנים בחוק".

הדרישות האופרטיביות: מצווי גיוס ועד שלילת מלגות

הארגון דורש מהממשלה ומצה"ל לנקוט בצעדים מיידיים הכוללים גיבוש תוכנית גיוס אקטיבית עם לוחות זמנים והוצאת צווי התייצבות מדורגים לבני הציבור הערבי. בנוסף, הם דורשים החלת סנקציות אישיות על מי שלא יתייצב, הכוללות מעמד "משתמט" עם עיכוב יציאה מהארץ ומעצרים במעברים.

בתחום האכיפה הכלכלית, הארגון דורש יצירת "רשימת שלילת הטבות" שתכלול ביטול מלגות לימודים, פטורים מארנונה, סובסידיות למעונות יום, והנחות בתחבורה הציבורית - בדומה למודל המופעל כעת מול הציבור החרדי. כמו כן, הם דורשים העברת הכספים שייחסכו מהמגזר הלא-משרת ישירות ללוחמי המילואים הנושאים בנטל.

"צה"ל הולך לקרוס": ההקשר המלחמתי

המכתב מדגיש את הדחיפות הקריטית לנוכח המצב הביטחוני. המילואימניקים מצטטים את דברי הרמטכ"ל ממרץ 2026, שהזהיר כי צה"ל "הולך לקרוס לתוך עצמו" תחת הנטל, וכי מערך המילואים לא יוכל להחזיק מעמד ללא הרחבת מעגל המשרתים. לטענתם, הימנעות מגיוס המגזר הערבי מובילה לחסרון של עשרות אלפי משרתים פוטנציאליים מדי שנה.

רס"ן במיל' גלעד אך, יו"ר ארגון 'המילואימניקים דור הניצחון', מסר לאתר 'בבלי': "דורות על גבי דורות של אזרחים ישראלים ערבים משתמטים וזה לא מעניין איש. השאלה היא האם אנחנו מעוניינים בשוויון או ברדיפה פוליטית של צד אחד בלבד". עוד הוסיף: "בזמן שבג"ץ מפיל ממשלות כבר שנים על נושא גיוס החרדים, הערבים נהנים מהגנה משפטית של היועמ"שית ושופטי בג"ץ".

רקע: גל הסנקציות נגד המגזר החרדי

המכתב מגיע על רקע גל סנקציות כלכליות חסר תקדים שמקדמת היועצת המשפטית לממשלה נגד המגזר החרדי. כידוע, בהרב-מיארה מגבשת עמדה לבג"ץ נגד זיכויי מס על תרומות לישיבות, במהלך שעלול להוות מכה קשה לעולם התורה. רשות המסים תמפה את היקף התרומות עד סוף מאי כתשתית לתשובת המדינה לעתירה.

"ההתעקשות להמשיך לממן את הערבים ולפגוע אנושות בחרדים מטילה צל כבד על השיקולים האמיתיים העומדים מאחורי החלטות בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה", חתם יו"ר הארגון את דבריו.