בית משפט השלום באשקלון הורה לפני זמן קצר (רביעי) על שחרור שני חשודים קטינים בתנאים מגבילים של חלופת מעצר, בעקבות הפריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין. באשר ליתר החשודים, הורה בית המשפט על הארכת מעצרם עד למחר, 30.04.26.

כזכור, עשרות אנשי הפלג הירושלמי פרצו אמש לחצר ביתו של תא"ל יאמין באשקלון, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות בידי המשטרה הצבאית בימים האחרונים. המשטרה עצרה 25 מעורבים באירוע, מתוכם 12 הובאו הבוקר לדיון בבית המשפט. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, כ-200 מפגינים השתתפו בהפגנה במקום. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית. תא"ל יאמין עצמו לא נכח בבית בעת האירוע. האירוע עורר גל גינויים חריפים מהנהגת המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים". גם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, גינה בחריפות את התקיפה, כאשר רבים בציבור תוהים לנוכח העובדה שכאשר הגורמים המשפטיים הכבידו את עולם על לומדי התורה - לא נשמעה מהם שום מילת ביקורת, ואילו על הפגנה - הם מיד מתייצבים ודורשים למצות את הדין עם המוחים.

בכירים בפלג הירושלמי מסרו ל'בבלי' כי הם אינם מתרגשים מהביקורת החריפה. "מדובר בקצין שאחראי בפועל על מעצרם של תלמידי ישיבות שכל חטאם הוא שהם לומדים תורה במדינת היהודים", התבטאו בכירים בפלג. "זו רק ההתחלה, נמשיך להפגין ולהפתיע אותם במחאה על מעצר לומדי תורה".

כפי שדיווחנו, ראש ישיבת גרודנא אשדוד הגר"מ שמידע, הורה לתלמידיו במהלך השיעור כללי שמסר היום בהיכל הישיבה, לשמור על מעטה סודיות ולהפתיע את תושבי אשקלון בהפגנת זעם כמחאה על מעצרם של שני תלמידי הישיבות.

יצויין כי עו"ד מנחם שטאובר המייצג את העצורים טען כי בעודו בתחנת המשטרה נותן ייעוץ לבחורים העצורים, מפקד תחנת אשקלון הגיע, ואמר שהם "מחבלים, יותר גרועים מטרוריסטים נוחבות", כאשר הדברים מדברים בעד עצמם.