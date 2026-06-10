"השוטרים ישלמו": הוועדה יוצאת למלחמה משפטית נגד האלימות

בעקבות עליית מדרגה חדה באלימות המשטרתית כלפי מפגיני הפלג הירושלמי, הוחלט בוועדה להצלת עולם התורה על מהלך משפטי חסר תקדים: תביעות אזרחיות אישיות נגד שוטרים וקצינים שהפעילו אלימות קיצונית בהפגנות. המהלך, שיכלול גם תלונות חריפות במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), נועד להעביר מסר ברור - למעשי האלימות יהיה מחיר אישי כבד.

בשיחה עם 'בבלי', מדגישים גורמים בפלג הירושלמי כי האלימות המשטרתית אינה מקרית או תוצאה של "אכיפת חוק" גרידא. לדבריהם, השוטרים מקבלים רוח גבית מההסתה הבלתי פוסקת בתקשורת נגד הציבור החרדי, מה שמוביל אותם להתנהג בהפקרות מוחלטת. "ההסתה הפרועה שמה על המפגינים מטרה, והשוטרים מרגישים שהם ב'תחרות' על התואר האלים ביותר", מסרו הגורמים.

"דמם של המפגינים הותר"

על פי הנמסר מהוועדה, מאז הפסקת השימוש ב"בואש", השוטרים "מפצים" את עצמם באלימות ברוטאלית באמצעות אלות, גז פלפל ורימוני הלם - כלי משחית שמופעלים בתוך ריכוזי קהל בצורה יזומה ומחפירה. "אין חוק והגבלה שלא נרמסו. השוטרים מרגישים שדמם של המפגינים הותר בזכות העידוד התקשורתי, והם פועלים כנגד כל מוסר אנושי בסיסי", הוסיפו הגורמים.

המהלך המשפטי החדש יתמקד בהוכחת הקשר הישיר בין ההסתה התקשורתית לבין התנהגות השוטרים בשטח. הלוחמים המשפטיים של הוועדה מתכוונים להוכיח בבית המשפט כי האלימות היא יזומה, מתוכננת וניזונה משנאה, מה שיהפוך את התיקים הללו לאבן בוחן לדמוקרטיה וליחס של רשויות האכיפה לאזרח החרדי.