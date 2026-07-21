עשור להסתלקותו

הותיר חלל עצום; הגאון רבי בונים שרייבר הספיד את ראש ישיבת מיר זצ"ל • תיעוד

במלאות עשור להסתלקותו של הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, התקיימה אמש (שני) בהיכל ישיבתו המעטירה במודיעין עילית עצרת הספד והתעוררות לזכרו | במהלך העצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, בדבריו עמד על דמותו הרוחנית והנשגבת של ראש הישיבה הנערץ זצ"ל, שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל לדורות של אברכים ובחורים מסילה ישרה של עמלה של תורה (עולם הישיבות)