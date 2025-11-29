במלאות עשור להסתלקותו של הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, התקיימה אמש (שני) בהיכל ישיבתו המעטירה במודיעין עילית עצרת הספד והתעוררות לזכרו | במהלך העצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, בדבריו עמד על דמותו הרוחנית והנשגבת של ראש הישיבה הנערץ זצ"ל, שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל לדורות של אברכים ובחורים מסילה ישרה של עמלה של תורה (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת מיר המעטירה חגגו שבוע שעבר מעמד סיום ש"ס בבלי וירושלמי, בראשות ראשי ורבני הישיבה שפיארו את המעמד לכבודה של תורה כי טוב סחרה מכל סחורה | בסיום בהיכל ביהמ"ד המרכזי נשא דברים הגאון רבי ישראל בונם שרייבר לרפו"ש, ובהמשך במעמד ההוד של סעודת הסיום נשאו דברים ראשי הישיבה | מסיבת לחיים מיוחדת נערכה במעונו של ראש הישיבה לכלל המסיימים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
הנבחנים שהגיעו מכל רחבי הארץ חברי תכניות הדגל של 'דרשו' קניין הלכה וקניין ש"ס | גדולי ישראל שביקרו במבחן הגדול הביעו את הערכתם וברכתם לעמלי התורה שזכו לקנייני נצח בידיעתה | בסמוך למבחן התקיימו מעמדי ריתחא דאורייתא עם גדולי ראשי הישיבות (חרדים)
אלפי תלמידי ישיבות קטנות השתתפו במעמד סדר הכנה של ארגון 'דרשו' לקראת המעבר לישיבות גדולות | במעמד נשאו דברים גדולי ראשי הישיבות שחיזקו את הבחורים | ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש קרא לבחורים להתחזק, לא להרפות מהתורה ולא להיגרר לניסיונות גיוס לצבא (ישיבות)
המוני תושבי בני ברק התאספו אמש (מוצאי שבת) בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית השם', לעצרת התעוררות לאור המצב הקשה השורר בארצנו הקדושה | בעצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפואה שלימה, במשך זמן ניכר, כשהוא מעורר הקהל להתחזק באמונה וביטחון באלוקי עולם בכל המצבים והזמנים (חרדים)
לאור מצבו הרפואי של אחד מגדולי ראשי הישיבות בדורנו, הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, רב הקהילה החרדית באשדוד, נקראים כלל ישראל להמשיך להעתיר לרפואתו השלימה של הרב הנאבק במחלה קשה | הערב בחצות עצרת רבתי ברחבת הכותל המערבי (חרדים)