ישיבת מיר ברכפלד היא מוסד תורני מרכזי הממוקם בעיר מודיעין עילית, העיר החרדית המתפתחת במרכז הארץ. הישיבה פועלת תחת הנהגתו של הגאון רבי נועם אלון, ומהווה חלק מרשת ישיבות מיר המפורסמת, המשמרת את מסורת הלימוד והעמקה בתורה שהתפתחה במשך דורות. הישיבה ממוקמת בשכונת ברכפלד במודיעין עילית, אחת השכונות המרכזיות בעיר.

ישיבת מיר היא אחת מרשתות הישיבות המוכרות והמכובדות בעולם התורני, עם היסטוריה עשירה המתחילה בליטא לפני מלחמת העולם השנייה. הישיבה במודיעין עילית ממשיכה את המסורת הלימודית המיוחדת של ישיבות מיר, תוך שמירה על שיטת הלימוד המסורתית והדגש על עיון מעמיק בגמרא ובראשונים. הישיבה מושכת תלמידים מכל רחבי הארץ המבקשים ללמוד במסגרת תורנית איכותית.

מודיעין עילית, העיר בה ממוקמת הישיבה, היא אחת הערים החרדיות הגדולות והצעירות בישראל, ומהווה מרכז תורני חשוב עם עשרות מוסדות חינוך ותורה. מיקומה של הישיבה בשכונת ברכפלד מאפשר לתלמידים סביבה תורנית מלאה, עם קהילה תומכת ותשתיות מתאימות ללימוד תורה ברמה גבוהה.

הרב נועם אלון, העומד בראש הישיבה, ממשיך את מסורת ההנהגה התורנית של ישיבות מיר, תוך שמירה על רמה לימודית גבוהה והקפדה על אווירה תורנית מיוחדת. בהנהגתו, הישיבה שומרת על האיזון בין לימוד עיוני מעמיק לבין חינוך לערכים תורניים ויראת שמיים, בהתאם למסורת ישיבות מיר לדורותיה.

הישיבה מהווה חלק בלתי נפרד מהנוף התורני של מודיעין עילית, ותורמת להפיכת העיר למרכז תורני מרכזי בישראל. תלמידי הישיבה משתלבים בקהילה המקומית ותורמים לאופי התורני של העיר, תוך שמירה על מסורת הלימוד והעמקה בתורה שמאפיינת את ישיבות מיר בכל העולם.