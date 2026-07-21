עסקת מכירת רכב רגילה בין בני זוג חילונים ממרכז הארץ למשפחה חרדית מבני ברק הפכה אתמול (שני) לאירוע מביך ומטריד, כאשר המוכרים גילו כי חלק מהשטרות שקיבלו במזומן עבור הרכב היוקרתי היו מקושטים בססמאות מחאה נגד הגיוס לצבא.

על פי הפרסום בחדשות N12, רק לאחר שהצדדים נפרדו ובעלי הרכב בחנו את המזומנים שקיבלו, הם הבחינו במסרים הטעונים שנכתבו על השטרות: "נמות ולא נתגייס" ו-"בזכות התורה ולומדיה יינצל העולם".

עבור המשפחה החילונית, המיועדת לשלוח את ילדיה לשירות צבאי, העברת שטרות מסוג זה נתפסה כפגיעה אישית ופרובוקציה מיותרת. "היינו בהלם, זה לא נעים ומשקף חוסר רגישות מוחלט", מסרו בני הזוג בשיחה לערוץ החדשות.

גם ברחוב החרדי נשמעת ביקורת על הדרך שבה המחאה חודרת לעסקאות אזרחיות פשוטות. "במקום להסביר את חשיבות ערך לימוד התורה בדרכי נועם, מעשים כגון אלו רק מעוררים אנטגוניזם", נאמר בתגובות שהתפרסמו.

האירוע מדגיש את המתח הגובר בין המגזרים בישראל סביב סוגיית הגיוס, ומעלה שאלות לגבי הדרכים המתאימות להביע מחאה מבלי לפגוע ביחסים בין אוכלוסיות שונות בעם ישראל.