עשור להסתלקותו | הרבי מאשלג בני היכלא פקד את קברו של אביו זצ"ל בחצות הלילה 

מעמד מרומם של תפילה והתעוררות נערך בליל שישי האחרון בחלקת אשלג שבהר המנוחות בירושלים, כאשר האדמו"ר מאשלג בני היכלא עלה בראש קהל חסידיו לציונו של אביו, האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל יוסף הלוי אשלג, בעל ה"יסוד יוסף" זצוק"ל, לקראת יום ההילולא העשירי להסתלקותו.

האדמו"ר הגיע אל הציון לאחר חצות הלילה, בעת רצון, ונפתח בתפילת מעריב. לאחר מכן עמד הרבי במשך שעה ארוכה בתפילה ובהעתרת רחמים. החסידים והרבי אמרו פרקי תהילים ושפכו שיח בתפילה לישועת הכלל והפרט, כשהם מזכירים שמות הזקוקים לרפואה, לישועה ולרחמים.

בתום התפילה ערך האדמו"ר מעמד "לחיים" מיוחד בסמוך לציון, ובמהלכו השמיע דברי תורה והתעוררות מתורת אביו, האדמו"ר בעל ה"יסוד יוסף" זצוק"ל. בדבריו עמד הרבי על מעלתו המיוחדת של המקום כמקום המסוגל לקבלת התפילות ולהתעוררות הלב לעבודת ה'.

המעמד נערך בסמוך לציוני אביו וזקנו של בעל ההילולא, בחלקת אדמו"רי בית אשלג שבהר המנוחות. במהלך העלייה ניכרה התעוררות מיוחדת בקרב המשתתפים, אשר העלו את זכר דמותו של בעל ה"יסוד יוסף", את עבודתו בקודש ואת דרכו בתורה, בתפילה ובחסידות.

בימים הסמוכים ליום ההילולא ממשיכים רבים לפקוד את הציון הקדוש, לשאת תפילה ולבקש כי זכותו של בעל ה"יסוד יוסף" זצוק"ל תגן על כלל ישראל ותעמוד למתפללים להיוושע בכל מילי דמיטב.