במלאת י"ב חודש להסתלקותו של ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל נשלמו ההכנות לקליטת רבבות העולים לבית העלמין פוניבז' בבני ברק ביום ההילולא | הראשל"צ הגרש"מ עמאר בקריאה מיוחדת להזכיר את שמו של בעל ההילולא בכל בתי הכנסיות בתפילת יזכור במהלך יום החג הקרוב | כל הפרטים על מעמדי התפילה, ההסעות וההיערכות הלוגיסטית בצל המצב הביטחוני | זכר צדיק לברכה (חרדים)
במלאת 21 שנים להסתלקותו של האדמו"ר מקאשוי זצ"ל, ערך בנו וממלא מקומו, האדמו"ר מקאשוי, את השולחן הטהור לרגל ההילולא בהיכל בית מדרשו הגדול בקריית קאשוי שבבדפורד הילס, ארה"ב | במהלך הטיש ערך האדמו"ר סיום הש"ס ונשא דברות קודש במשנתו של בעל ההילולא | למחרת פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית העלמין שבפאתי הקרייה החסידית, שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
המונים פקדו השבוע את ציון האדמו"ר מסקולען זצ"ל במונסי, לרגל יום ההילולא • סביב הקבר הוקמו אוהלי תפילה והדלקת נרות, ומערך ריקשות שינע את זקני החסידים מהחניון ועד לציון הקדוש • בין העולים נצפו בניו ונכדיו ממשיכי דרכו בקודש שהעתירו לישועת הכלל והפרט (חסידים)
לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל ה'מאור ישראל' מסקולען זי"ע, ערך בנו וממלא מקומו, האדמו"ר מסקולען לייקווד, את השולחן הטהור במוצאי שבת קודש | ביום ראשון פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית החיים במונסי, שם העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
לרגל הילולת אחיו, האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, ערך האדמו"ר מבאבוב את השולחן הטהור במוצאי שב"ק, במהלך השולחן הרחיב הרבי בדברות קודש | ביום ראשון פקד את הציון הק' באוהל צדיקי בית באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 ציינו אתמול, י"ב אדר, את ההילולא קדישא של האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, בצל חתנו, האדמו"ר מבאבוב 45 | במוצאי שב"ק ערך הרבי את השולחן הטהור סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, וביום ראשון פקד את הציון הק', באוהל צדיקי באבוב בבית החיים בניו ג'רזי | אחר ששפך הרבי תחינה לפני בורא כל יצור, הזמין את אדמו"רי החסידות לשוש עמו משוש בשמחתו, בשמחת כלולות צאצאיו, החתן בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל אונגר, עב"ג הכלה בת בנו הרה"צ רבי חיים בן ציון אונגר (חסידים)
בחצר הקודש נדבורנה ירושלים מציינים היום, ז' באדר, י"ד שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל| אמש (שני), לאחר תפילת ערבית, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו, הרבי סיים את הש"ס ובהמשך נשא דברות קודש במשנתו של אביו בעל ההילולא זצ"ל | לאחר הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש ב'אוהל בית נדבורנה' במרומי הר הזיתים. שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
בישיבת 'כסא רחמים' ציינו השבת את יום פטירתו של מייסד הישיבה הגה"ק רבי מצליח מאזוז זצוק"ל הי"ד, בעל שו"ת 'איש מצליח' | לאחר שבשבוע שעבר נערכה ההילולא הגדולה, בסוף השבוע התקיימה אזכרה מצומצמת יחד עם בני המשפחה הקרובה, במהלך השבת נערך בישיבה סדר 'תענית הדיבור' ואמש התקיימה העליה לציון הקדוש בהר הזיתים | סיקור ותיעוד מסכם (חרדים)
למרות הטמפרטורות שצנחו אל מתחת לאפס, מאות יהודים מכל רחבי העולם נהרו לעיירה דינוב לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר' זי"ע • הכנסת האורחים המיתולוגית בראשות הרב פנחס פאמפ עמדה הכן עם ארוחות חמות ושינוע לוגיסטי • צפו בתיעוד מרהיב (חסידים)
בשבת האחרונה התכנסו כלל חסידי נדבורנה ירושלים בצל הקודש של האדמו"ר, לרגל השבת שלפני הילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'דבר חיים' מנדבורנה זי"ע | בצאת השבת ערך הרבי סעודת הילולא רבתי, ולמחרת, ביום ראשון, פקד את הציון הק' במרומי 'הר הזיתים' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
מאות חסידי קהל חסידי ירושלים מכל ריכוזי החסידות ברחבי הארץ עלו בראשות האדמו"ר לעיה"ק טבריה, מקום מנוחת רבם ומאורם הרה"ק רבי יוחנן מקארלין זיע"א בליל יום ההילולא אור לכ"א כסליו | בשעות הערב ערך האדמו"ר טיש לרגל ההילולא בהיכל ביהמ"ד של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת פוריה בעיר, ולאחר מכן פקד את הציון הקדוש בראש קהל חסידיו, בבית העלמין העתיק בטבריה, שם העתירו יחדיו בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט (חסידים)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו לשמי מרום של ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, נערכה אמש, בצאת השבת, סעודת הילולא בשילוב סיום הש"ס, בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, לצד עוד רבנים רומי מעלה מרבני המשפחה והישיבה | צפו (עולם הישיבות)
בראש קהל עם קודש, פקד אמש האדמו"ר מבעלזא את ציון אביו הגה"צ מבילגורייא זי"ע, הטמון בבית החיים העתיק בעיה"ק טבריה, לרגל ההילולא קדישא שחל אתמול | האדמו"ר שהגיע מלווה בשיירה מכובדת, עבר לפני התיבה לאמירת ספר רביעי שבתהילים בהתעוררות עצומה, ולאחר אמירת קדיש יתום ותפילת לחש ליד הציון, חזר למעון קודשו בקריית בעלזא בעיה"ק ירושלים (חסידים)
בחצה"ק טשארנאביל אשדוד ציינו ל"ח שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'צור צדיק' זצ"ל | בצאת השבת נערך מעמד כבוד התורה לאברכי הכולל שעמלו ללא ליאות על התורה והעבודה | למחרת, פקד האדמו"ר את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק | צפו בתיעוד (חסידים)
המונים פקדו ביום שישי האחרון, את ציונו של ראש הישיבה, הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, הטמון בחלקת ראשי הישיבות בבית העלמין שע"י נציבי ישיבת פוניבז', במלאות 24 שנים להסתלקותו לשמי מרום | בליל ההילולא ערך הפוסק, הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד 'חניכי הישיבות' את מעמד ההדלקה המסורתית | את התפילה המרכזית בבוקר יום ההילולא, ערך חתנו, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | צפו בתיעוד (חרדים)
ביום הילולת הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, רבה של בני ברק, התכנסו המונים בראשות רבני תימן, לעצרת חיזוק והתעוררות, שם הרחיבו במשנתו שהותיר אחריו לדורות | טרם העצרת פקדו את קברו בבית העלמין סנהדריה בירושלים | צפו בתיעוד (חרדים)
במלאות שנתיים להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, התאספו תלמידי ובוגרי הישיבה, לציון יומא דהילולא קדישא • בבוקר יום ההילולא פקדו המונים את קברו במרומי 'הר הזיתים' בירושלים • בשעות הערב התאספו שוב לעצרת הספד והתעוררות בהיכל הישיבה במודיעין עילית • בסיום המעמד החלו בכתיבת ספר שמות שבספר התורה שיוכנס לזכרו הטהור (עולם הישיבות)