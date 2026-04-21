רבבות אלפי ישראל מכל רחבי העולם נהרו בתחילת השבוע האחרון לעיירה קרעסטיר שבהונגריה, כדי להשתטח על ציונו הקדוש של אבי היתומים והחסד, הרה"ק רבי ישעיה בן רבי משה זי"ע, לרגל יומא דהילולא קדישא.

הצלם שוקי לרר, שליווה את המסע מתחילתו, מגיש תיעוד ענק ומקיף שטרם נראה כמותו. המסע מתחיל כבר בנתב"ג, במטוסים מלאים עד אפס מקום בחסידים ואנשי מעשה שעשו דרכם מארץ הקודש, כשהם נושאים תפילה לישועת הכלל והפרט.

וגם תיעודים מרהיבים מהמראות המדהימים של עיירת קרעסטיר שהפכה לאבן שואבת. רבבות בני אדם נצפו כשהם נדחקים בציון הקדוש, שופכים שיח ומתחננים על פרנסה ובריאות. לצדם, נראו אדמו"רים ורבנים שהגיעו להעתיר עבור חסידיהם.

בקרב רבבות העולים לציון נרשמה התפעלות עצומה מהכנסת האורחים המיתולוגית של משפחת רובין, נכדי בעל ההילולא זי"ע, אשר כמדי שנה פתחו את הלב ואת הידיים והמשיכו את מסורת הסבא קדישא בדאגה לכל יהודי. על מלאכת הלוגיסטיקה המורכבת ועל ניהול האירוע כולו הופקדו אנשי 'טיפ הפקות', שהרימו הפקה בקנה מידה בינלאומי, מהסדרת התפילות ועד למערך סעודות הענק.

כמיטב המסורת הקרעסטיראית של "לשובע ולא לרזון", התיעוד לא פוסח על סעודות ההילולא הענקיות. מטבחי הענק שהוקמו במקום סיפקו אוכל משובח ושתייה כיד המלך לרבבות האנשים. האווירה המחשמלת, השירה ברחובות העיירה וההתרגשות השיא, הכל בתיעוד המיוחד שלפניכם.