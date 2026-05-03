אֱלָקא דְּמֵאִיר עַנְנֵי שערי דמעות לא ננעלו | אלפים בהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה • תיעוד מרהיב למרות המצב הביטחוני בצפון, המונים נהרו במהלך השבוע האחרון לעיר הקודש טבריה להשתטח על הציון הקדוש של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס ביום ההילולא • במקום נצפו גדולי ישראל ורבנים • הצלם ארי גרינבלאט מגיש גלריה מרהיבה של רגעי השיא, התפילות והכיסופים על שפת הכנרת (חרדים)